Буча: говорят свидетели

Сергей Капличный никогда не думал, что так близко коснутся его ужасы войны. Сотрудник мэрии украинской Бучи, он, по его словам, видел, как во время недолгой оккупации российскими войсками на улицах города появлялись трупы, которые не разрешали убирать. А когда разрешили, возникли новые трудности:

"Это периметр, в пределах которого они (россияне, ред.) разрешили нам собирать тела и хоронить их. Но когда наши люди пытались проехать, с блокпостов стреляли по их автомобилям. Приходилось собирать тела на свой страх и риск, чтобы их не растерзали собаки".

Мужчины, женщины, пожилые люди... Они были убиты невзирая ни на пол, ни на возраст. Жители Бучи в шоке. В городе царят горе и непонимание:

"Знаете, даже злейшему врагу не пожелаю такой участи, - говорит местная жительница. - Мать рожает, мать переживает такое. Эта рана никогда не затянется".

На этих спутниковых снимках - братская могила рядом с церковью Бучи. В ней лежат десятки тел. Россия отрицает, что её солдаты несут ответственность за это злодеяние. Украина в этом уверена.