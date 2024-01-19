Военные КНДР испытали ядерный подводный беспилотник

By Euronews

Северная Корея заявила об испытаниях подводного беспилотника, способного нести ядерное оружие. В Южной Корее это сообщение назвали провокацией.

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Пхеньян заявил, что северокорейские военные испытали новый ядерный подводный беспилотник "Хаиль-5-23" в знак протеста против военно-морских учений США, Южной Кореи и Японии. В Северной Корее называют эти маневры провокационными.

Сообщается, что испытания подводных ударных дронов, способных нести ядерное оружие, было проведено в водах у восточного побережья страны.

Пхеньян предупредил, что продолжит совершать "ответные действия в целях сдерживания враждебных акций ВМС США и их союзников" и пригрозил "катастрофическими последствиями".

Южная Корея назвала сообщения об испытаниях "провокацией".