Под усиленной охраной: в Риме готовятся к Пасхе

В туристических районах Рима выставлены патрули карабинеров в преддверии католической Пасхи. После подмосковного теракта по всей Европе вводят повышенные меры безопасности.

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Несмотря на дождливую погоду, туристы в Риме, как ни в чём не бывало, наслаждаются длинными пасхальными выходными.

Но после теракта в Подмосковье Италия – вслед за Францией и другими европейскими странами – повысила уровень угрозы.

На этой неделе Министерство внутренних дел объявило об усилении патрулирования и проверок, особенно вблизи популярных достопримечательностей. В итальянской столице дополнительные меры будут действовать с пятницы по воскресенье.

Из Рима передаёт корреспондент Euronews Джорджа Орланди: "С 7 октября итальянское правительство выслало из страны около 50 человек, предположительно имеющих связи с террористическими организациями. Повышенные меры безопасности затронули несколько районов столицы, под охрану были взяты синагоги. При этом туристы, похоже, не слишком обеспокоены новыми мерами".

Вот что можно услышать на улицах вечного города:

– Отпуск удался, всё вышло, как и планировалось. Террористы к нам не пробрались, ни война или глобальный кризис нам не помешали. Мы люди маленькие, это частная, семейная поездка. Так что всё в порядке.

Наряду с вокзалами и аэропортами, дополнительные полицейские подразделения были стянуты в Ватикан – центр пасхальных торжеств.

Местные жители не выглядят слишком обеспокоенными. Их больше занимает риск большой войны в Европе.

– Гораздо большую тревогу вызывает вызывает потенциальная эскалация обоих конфликтов – в Украине и в Газе. Вот о чём сейчас говорит молодёжь.

– Меня очень беспокоит распространение войны на пределы Украины, а также эскалация на Ближнем Востоке. Терроризм не представлял угрозы для Рима в последние несколько лет, так что я не слишком об этом задумываюсь.

В дополнение к общенациональным правилам, действующим в крупных городах Апеннин, силовики отслеживают угрозы национальной безопасности в Интернете.