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ISW: заявление Лукашенко о террористах подрывает нарратив Кремля

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко Авторское право Pavel Bednyakov/Sputnik via AP
By Euronews
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что напавшие на "Крокус Сити Холл" террористы изначально бежали в сторону Беларуси и лишь потом повернули в сторону Украины. Это противоречит словам Владимира Путина.

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Президенту России и другим высокопоставленным кремлевским чиновникам, похоже, с трудом удается выдерживать последовательную риторическую линию в отношении теракта в "Крокус Сити Холле", что свидетельствует о том, что Кремль еще не до конца понял, как совместить свои информационные операции с реальностью провалов разведки и правоохранительных органов, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нападавшие на "Крокус Сити Холл" изначально бежали в сторону Беларуси, а не Украины, прямо подрывая кремлевский нарратив о причастности Украины, возможно, чтобы отвести вопросы о том, почему нападавшие в первую очередь направились в сторону Беларуси.

На геолоцированных кадрах, сделанных 23 марта, видно, как российские военнослужащие задерживают четверых нападавших в лесном массиве вдоль трассы E101, примерно в 20 км к юго-востоку от Брянска. Место захвата, согласно геолокации, находится примерно в 95 км от украинской границы в её ближайшей точке или в 130 км от места, где это шоссе пересекает границу с Украиной. Эта точка находится примерно в 124 км от белорусской границы и примерно в 25 км от трассы А-240, ведущей в Гомель, Беларусь.

Заявление Лукашенко об активизации белорусских военных предполагает сценарий, в котором нападавшие первоначально ехали по этой трассе в сторону Беларуси, но увидели блокпосты или другие сдерживающие факторы и изменили свой курс на восток по лесным дорогам на трассу E101.

У Лукашенко очень мало очевидных стимулов лгать о фактах нападения таким образом, считает ISW.

И хотя его заявление подрывает кремлевский нарратив, оно уменьшает его уязвимость перед попытками Кремля использовать непубличную информацию о первоначальных планах нападавших по побегу для давления на него в будущем.

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