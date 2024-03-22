Франция: школы получают террористические угрозы

By Euronews

Десятки средних школ в Парижском через регионе получили террористические угрозы и видео с казнями людей через свои цифровые платформы. Ведется расследование.

РЕКЛАМА

По меньшей мере пятнадцать средних школ в Парижском регионе в пятницу получили террористические угрозы и видео с казнями людей через цифровые платформы этих учреждений. В качестве меры предосторожности они были закрыты. Ранее на этой неделе подобные инциденты произошли в десятках школ.

"Это неприемлемо и недопустимо. Делается все, чтобы найти виновных и наказать их самым суровым образом", — заявил, премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Происходящим обеспокоены и родители, и учащиеся.

Лицеист: "Это чистая, неподдельная ненависть к людям, которые совершенно невинны, и к этому не имеют никакого отношения, они просто хотят учиться в лицее".

Лицеистка: "Я не открывала приложение. Мне сказали не открывать его из-за весьма чувствительного контента. Я очень испугалась".

Министерство образования оказывает психологическую поддержку школьникам, которые все же увидели видеоролики с травмирующим контентом. Прокуратура Парижа проводит расследование по обвинениям в "мошенническом доступе к автоматизированной системе обработки данных и ее использовании". К делу подключилась бригада по борьбе с киберпреступностью департамента судебной полиции Парижа.