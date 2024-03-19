Нарковойны в Марселе: Макрон объявил о 82 задержаниях

Французский президент пообещал "очистить" Марсель от наркотрафика в ходе необъявленного визита в один из неблагополучных районов.

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"Положить конец наркоторговле и обеспечить республиканский порядок" – в ходе визита в Марсель Эммануэль Макрон объявил о "более чем 82 задержаниях" в первый день "беспрецедентного" полицейского рейда против наркокартелей второго по величине города Франции.

Французские СМИ со ссылкой на официальные источники пишут, что операция с участием 4 тысяч полицейских и жандармов продлится три недели. По сообщениям, изъято уже 140 тысяч евро.

Эммануэль Макрон пообещал "очистить" Марсель и другие города от наркомафии.

О приезде главы государства не было известно до последнего момента. Макрон вместе с министрами из силового блока пообщался с жителями неблагополучного района Кастеллан на севере города и расписался в дневниках школьников.

Крупнейшее на юге Франции издание "Прованс" пишет, что этот квартал социального жилья был выбран не случайно. Кастеллан известен тем, что здесь родился легендарный Зидан. Сегодня же он символизирует власть наркоторговцев: здесь находятся 6 нелегальных точек сбыта, а ежедневные продажи исчисляются десятками тысяч евро.

В целом за минувший год в Марселе, где за зоны влияния борются два крупных клана, – DZ Mafia и Yoda – в перестрелках погибли 49 человек, 123 получили ранения.