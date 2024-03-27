Коррупционный скандал: Мадьяр против Орбана

Антиправительственные протесты в Венгрии: бывший муж экс-министра юстиции представил аудиозапись с доказательствами в коррупции на высшем уровне.

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Через полдня после сдачи следственным органам аудиофайла с фактами о коррупции в правительстве и его публикации в социальных сетях Петер Мадьяр организовал демонстрацию перед Генеральной прокуратурой в Будапеште. В ней приняли участие тысячи людей.

Мадьяр – бывший муж экс-министра юстиции Венгрии Юдит Варги. Аудиозапись - разговор Мадьяра с его бывшей женой.

Петер Мадьяр, бывший чиновник ФИДЕС:

"Сегодня утром я передал в Генпрокуратуру запись, на которой слышно, как тогдашний министр юстиции говорит, что определенные круги в правительстве могли безнаказанно вмешиваться в следственные документы и манипулировать работой следственных органов, даже в этом здании за моей спиной".

(Мадьяр указал на здание Генеральной прокуратуры).

От Генпрокуратуры протестующие направились к зданию Парламента, требуя отставки премьер-министра. Мадьяр заявил, что намерен создать собственную партию, чтобы бросить вызов Орбану на местных выборах и выборах в Европарламент в июне.

Юдит Варга в свою очередь обвинила бывшего мужа в семейном насилии и заявила, что признания на записи сделала под давлением. Мадьяр эти обвинения отрицает.

На записи Варга подробно описала попытку помощников главы кабинета Орбана удалить определенные элементы документов по делу о взяточничестве.

Рита Конья, Euronews:

"Петер Мадьяр потребовал немедленной отставки генерального прокурора Петера Полта и его заместителей, а также объективного расследования дела о коррупции на высшем уровне, что, по его словам, станет возможным только после ухода Полта".

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Кто такой Петер Мадьяр?

Петер Мадьяр появился в венгерской общественной жизни полтора месяца назад, сразу после отставки президента Каталин Новак и ухода в отставку его бывшей жены Юдит Варги.

За шесть недель он дал несколько крупных интервью, собрал более 200 000 подписчиков в Интернете, а 15 марта, в национальный праздник, его речь в центре Будапешта слушали десятки тысяч людей - больше, чем Орбана.

Когда в прошлом месяце министр юстиции Венгрии Юдит Варга внезапно подала в отставку, премьер-министр Виктор Орбан потерял одного из своих звездных протеже. Разбирающийся в средствах массовой информации Варга должна была возглавить правую партию Орбана ФИДЕС на европейских выборах и была одним из самых известных венгерских политиков в Брюсселе.

Но когда она ушла из поля зрения, ее бывший муж, экс-чиновник Фидес Петер Мадьяр, стал настоящей занозой на глазу Орбана. Во вторник, после нескольких недель нападок на Орбана в Интернете и публично, Мадьяр опубликовал запись, на которой его бывшая жена Варга обвиняет членов ближайшего окружения Орбана в коррупционном скандале.

Утечка записи

Мадьяр утверждает, что двухминутная запись, записанная в прошлом году, доказывает, что влиятельный глава кабинета Орбана Антал Роган подделывал документы, связанные со случаем обширной коррупции с участием Пала Фёльнер, бывшего государственного секретаря в министерстве юстиции, когда Варга была министром. Фёльнер подал в отставку в 2021 году после того, как прокуратура обвинила его в получении взятки.

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Сенсационная публикация записи, которую Мадьяр представил прокуратуре Будапешта во вторник перед морем камер, является последним поворотом в драме, которая потрясла Венгрию и стала редким моментом противостояния железной хватке Орбана в политической системе страны. .

Реакция правительства

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач отверг претензии Мадьяра, обвинив бывшего чиновника ФИДЕС в преследовании его бывшей жены.