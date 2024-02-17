Орбан: Венгрия скоро ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО

By Euronews

В своем ежегодном послании "О положении в стране" Виктор Орбан заявил, что венгерский парламент ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО в начале весенней сессии. Послание было озвучено спустя считанные дни после скандальной отставки президента страны Каталины Новак.

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Венгрия ратифицирует вступление Швеции в НАТО на весенней сессии парламента, 20 лет членства научили страну не полагаться на Европейский союз - таковы два главных тезиса ежегодной речи венгерского премьера Виктора Орбана "О положении в стране", которую он произнес в субботу.

Корреспондент Euronews Габор Танач:

"За этими черными кордонами венгерская политическая элита собралась, чтобы выслушать ежегодное послание Виктора Орбана. Они ждали, что он покажет новое направление развития после самого крупного правительственного скандала за последние 14 лет".

Отставка президента была правильным решением, но стала большей потерей для страны. Так Орбан прокомментировал уход со своего поста президента страны Каталины Новак, которая помиловала в числе прочих человека, замешанного в дело о насилии над детьми. Сама Новак признала, что это было "ошибкой".

Виктор Орбан:

"Подавляющее большинство венгров не приняло это помилование. А самая главная и самая трудная задача президента - сохранять национальное единство".

Весенняя сессия венгерского парламента начнется 26 февраля, и Орбан уточнил, что вопрос с членством Швеции в НАТО будет рассмотрен в ее начале.

Венгерский премьер-министр также коснулся выборов в Европейский парламент, которые пройдут этим летом.

"Никогда прежде не было такого разрыва между политикой Брюсселя и интересами и волей народов Европы. В Брюсселе должны произойти перемены, - заявил он. - Эти перемены не произойдут сами по себе, их нужно форсировать. Европа должна вернуть Брюссель".

Орбан, сторонник того, что он называет "нелиберальной демократией", открыто поддержал Дональда Трампа в его президентской кампании и предположил, что полномасштабного вторжения России в Украину не произошло бы, если бы Трамп в 2020 году был переизбран на президентский пост.

"Мы не можем вмешиваться в выборы в другой стране, но нам бы очень хотелось, чтобы Дональд Трамп вернулся на пост президента и установил мир здесь, в восточной половине Европы", - заявил он в субботу.