Скандал с помилованием: венгерские протестующие требуют отставки Орбана

В Венгрии разрастается политический кризис: недовольные тем, что на свободу вышел человек, осуждённый за укрывательство сексуальных преступлений в детском доме, возложили ответственность за "моральное разложение системы" на премьер-министра.

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Протестующие в Будапеште потребовали отставки Виктора Орбана из-за скандала с помилованием человека, осуждённого за помощь в сокрытии фактов сексуального насилия в детском доме.

Не менее 10 несовершеннолетних были признаны жертвами сексуальных преступлений в период с 2004 по 2016 год.

За неделю премьер-министр лишился соратников в государственном аппарате. В отставку ушли президент страны Каталин Новак, подписавшая указ о помиловании, а также глава Минюста Юдит Варга. Это видные члены партии "Фидес", которая, находясь у власти, продвигает консервативную повестку и декларирует защиту т. н. традиционных семейных ценностей.

Акт столь неуместного по мнению части общества милосердия был приурочен к визиту папы римского прошлой весной. Но информация о том, кто вышел на свободу по президентскому указу, просочилась в прессу только сейчас.

Оппоненты Орбана указывают на то, что ответственность за это несёт именно глава правительства. Обозреватели уже называют нынешний политический кризис самым сложным периодом его 14-летнего премьерства: скандал доминирует в национальных СМИ, а недовольные планируют продолжать уличные акции протеста.