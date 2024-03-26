Стычки на улицах Брюсселя: фермеры по-прежнему недовольны аграрной политикой ЕС

Протестующие считают недостаточным смягчение экологических требований и упрощение административных процедур, необходимых для получения субсидий

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Вблизи главных учреждений Евросоюза снова собрались недовольные фермеры. Они приурочили свою акцию к очередной встрече министров сельского хозяйства ЕС. Земледельцы и животноводы выражают протест против сделок о свободной торговле и административного бремени, сопряженного с получением субсидий. А теперь от них требуют вернуть часть полей и пастбищ в естественное состояние:

В Европе вводятся идиотские правила о восстановлении природы. Но мы и так этим занимаемся. Мы едины с природой. Мы не против природы. СМИ утверждают, что фермеры против природы. Это неправда.

В феврале фермеры пригнали в Брюссель больше своей техники, чем сейчас. Тогда они смогли изложить свои претензии на встрече с председателем Еврокомиссии и несколькими министрами сельского хозяйства ЕС. Брюссель смягчил некоторые экологические условия, например, перестал настаивать на севообороте, а также упростил и сократил бюрократические процедуры. Но протестующим этого сегодня уже недостаточно. Заехав ненадолго из Брюсселя домой, они не увидели больших перемен к лучшему. Теперь чиновники показали главе Валлонской федерации сельского хозяйства Оливии Лерут целый список готовящихся реформ:

Всё это необходимо, но пока это только обещания. Нам не предлагают срочных мер. Объявления, которым нам сделали, не касаются самого важного, включая доходы и международные соглашения. Конкретных решений до сих пор нет.

Еврокомиссия уверяет, что в разработке находятся гибкие правила, которые принесут наибольшую пользу небольшим фермам, чьи угодья не превышают 10 гектаров. Они не будут подвергаться контролю и штрафам, связанным с условиями Единой аграрной политики ЕС.