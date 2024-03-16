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Еврокомиссия дала фермерам "прямой ответ"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Авторское право Jean-Francois Badias/AP
By Euronews
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Власти Европейского союза готовы пойти на уступки производителям сельхозпродукции и отложить внедрение ряда норм, в том числе касающихся борьбы с изменением климата.

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Европейская комиссия предложила пересмотреть некоторые положения Единой сельскохозяйственной политики. Цель состоит в том, чтобы облегчить жизнь фермерам, "сохранив при этом сильную, устойчивую и конкурентоспособную политику для сельского хозяйства и продовольствия ЕС".

По словам представителей Еврокомиссии, это "прямой ответ на сотни запросов, полученных от организаций, представляющих фермеров, и стран-членов Евросоюза". 

Однако такой ответ не устраивает всех.

"Это удовлетворяет определенное количество синдикатов агробизнеса, которые хотят и дальше быть конкурентоспособными на международных рынках, жертвуя при этом здоровьем агрокультур, агрономов, речников, а также защитой окружающей среды", - заявила координатор крестьянской организации Via Campesina и фермер Морган Оди.

В последние месяцы по всей Европе протестуют производители сельхозпродукции, в том числе и в Брюсселе. 

Демонстрации направлены, в частности против новых европейских правил, которые касаются борьбы с изменением климата.

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