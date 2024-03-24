В России - день общенационального траура по погибшим в "Крокус Сити Холле". Их число возросло. Списки пострадавших пополнились новыми именами.

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Траурные баннеры в Москве и других городах по всей стране, гора цветов и игрушек с человеческий рост у "Крокуса". В России скорбя по погишим в пятничном теракте.

На месте трагедии проходят акции памяти и панихида по 137 погибшим от рук террристов.

В день общенационального траура отменены все развлекательные мероприятия, передачи и реклама по телевидению и радио, российские флаги приспущены.

"Ну, чего можно тут ожидать? Только злость, только злость. Надо давить эту нечисть всеми возможными способами", - говорит наша собеседница по имени Светлана.

Владимир Путин, который спустя почти сутки после теракта выступил с обращением к соотечественникам, не приезжал на место теракта. Он предпочёл почтить память жертв в церкви на территории в своей резиденции в Ново-Огарёве, поставив свечу за упокой погибших.

У медпунктов желающим сдать донорскую кровь для более чем 180 пострадавших в теракте приходилось ждать своей очереди часами.

Демьян Андриянов, студент МГИМО:

_"Такое событие, которое потрясло, наверное, всю общественность, требует вмешательства гражданского общества. И сегодня мы (это) увидели. Такого количества жилающих помочь не было никогда". _

Семьи десяков людей, ушедших в тот злополучный вечер на концерт в подмосковный "Крокус", до сих пор ничего не знают о судьбе родных.

Продолжаются поиски пропавших без вести и разбор завалов в концертном зале после нападения и масштабного пожара, который вызвал частичное обрушение кровли. Вывезено более 250 кубометров конструкций "Крокус Сити Холла". Спасатели разбирают сцену, чтобы туда можно было доставить 100-тонный кран и с его помощью убрать крупные фрагменты кровли.

К зданиям российских диппредставительств по всему миру люди потоком несут цветы, свечи и записки со словами скорби и соболезования.