В России - траур по погибшим в "Крокусе", Зеленский назвал Путина "абсолютным ничтожеством"

By Euronews

В Киеве категорически отвергают попытки российских властей связать кровавую вылазку террористов ИГИЛ в Подмосковье с Украиной

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В России воскресенье - день национального траура, объявленный Владимиром Путиным после теракта в Подмосковье, который унес жизни 133 человек, еще около 150 получили ранения. Возле концертного зала, где произошло нападение, создан импровизированный мемориал, по всей столице установлены щиты с зажженными свечами.

В субботу российские спецслужбы сообщили о задержании 11 человек, подозреваемых в причастности к теракту, в том числе "всех четырех" нападавших. Они утверждают, что являются иностранными гражданами, в основном из республик Центральной Азии.

Группировка "Исламское государство", которая ранее взяла на себя ответственность за нападение, опубликовала фотографию четырех исполнителей теракта. США поддерживают версию о причастности к теракту группировки ИГИЛ-К, базирующейся в Афганистане.

Российское следствие заявило, что у подозреваемых "были связи" в Украине, и они были задержаны "на пути к украинской границе". Владимир Путин в своем субботнем обращении об ИГИЛ не сказал ничего, но упомянул Украину.

В первые часы после нападения Киев решительно отрицал свою причастность к нападению в "Крокус Сити Холле". Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на обращение Путина. Открыто или негласно украинские чиновники не исключают, что кровавый теракт мог быть провокацией, устроенной российскими спецслужбами для достижения каких-то своих целей.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Это абсолютное ничтожество, Путин, вместо того, чтобы заниматься своими гражданами России, обратиться к ним, сутки молчал – думал, как это притянуть к Украине. Все абсолютно предсказуемо. Тех сотен тысяч россиян, которые сейчас убивают на украинской земле, точно хватило бы, чтобы остановить любых террористов".

Тех сотен тысяч россиян, которые сейчас убивают на украинской земле, точно хватило бы, чтобы остановить любых террористов Владимир Зеленский президент Украины

Сотни, если не тысячи москвичей выстраиваются в очередь, чтобы сдать кровь для пострадавших, несмотря на заверения министерства здравоохранения, что ее достаточно. В разных странах мира в знак солидарности с погибшими люди приносят цветы к российским посольствам.

На этом фоне ряд российских политиков и общественных деятелей настаивают на пересмотре ситуации со смертной казнью за терроризм. На данный момент в России действует мораторий на нее.