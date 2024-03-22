Европейские консерваторы огласили манифест о традиционных ценностях

В преддверии выборов в Европарламент в итальянском Субьяко состоялась встреча представителей европейских консервативных партий. Ее участники огласили свой манифест.

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Европейские консерваторы огласили свой манифест на мероприятии, прошедшем в итальянском городе Субьяко, где расположен монастырь святого Бенедикта. Организаторы заявили, что документ вдохновлен наследием этого святого. Место проведения встречи выбрано с тем, чтобы подчеркнуть важность роли Бенедикта в сохранении традиций и то, насколько его наследие повлияло на европейский консерватизм.

Выборы в Европарламент не за горами, и, похоже, у консервативных партий сторонников становится все больше.

**Никола Прокаччини, сопредседатель фракции Европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте: **_"Ошибки, допущенные институтами ЕС за последние пять лет, вызвали негативную реакцию. Здравый смысл, наконец, возобладал, как мы и надеялись. Мы уже видели, что это произошло на всех национальных выборах, которые состоялись за последние 5 лет"._

В мероприятии приняла участие делегация испанской ультраправой партии Vox ("Голос"). По словам ее представителя, преодоление разногласий - путь к укреплению фракции.

Хорхе Буксаде, испанская партия Vox:"Мы можем объединить многие партии, у которых есть разногласия, но если у нас есть общие базовые ценности, мы можем сотрудничать и стать самой сильной группой в Европарламенте - может быть, не в этом, так в следующем созыве".

По мнению сопредседателя фракции Европейских консерваторов и реформистов, найти общий язык можно и с партией Виктора Орбана, несмотря на имеющиеся разногласия.

Никола Прокаччини: _"Он (Орбан) одобрил все санкции, выдвинутые против России, и поддержал финансовую помощь гражданскому населению Украины. Конечно, у него есть своя точка зрения по ряду вопросов, но он показал свою совместимость с европейской системой. Сегодня те, кто хочет его демонизировать, делают это для того, чтобы ослабить оппонента и победить". _

Представляющий ультраправую партию "Братья Италии" депутат Никола Прокаччини считает, что следующие европейские выборы станут историческим моментом для Италии, благодаря ведущей роли премьер-министра Джорджи Мелони как на национальном уровне, так и в Европе.