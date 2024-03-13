By Debbie Tripley

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Современная угроза, с которой мы столкнулись, носит экзистенциальный характер. Наше собственное здоровье, здоровье животных, природы и нашей планеты настолько тесно связаны, что их необходимо рассматривать вместе при принятии решений, пишет Дебби Трипли.

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В настоящее время мы столкнулись с тройным планетарным кризисом, связанным с изменением климата, загрязнением окружающей среды и утратой биоразнообразия.

Чтобы разрешить эти кризисы и обеспечить здоровое будущее для людей, природы, животных и нашей планеты, глобальные сельскохозяйственные реформы необходимы и неизбежны.

То, как мы производим продукты питания, определит само наше существование на планете. Необходима устойчивая и жизнеспособная продовольственная система - подобная той, что изложена в стратегии ЕС "От фермы до стола", - которая обеспечивает здоровое питание, поддерживая достойные средства к существованию фермеров и процветающие сельские сообщества.

Плюс ко всему она должна снижать уровень выбросов, защищать окружающую среду и биоразнообразие, а также обеспечивать благополучие животных. Привычный образ жизни просто невозможен, потому что наша нынешняя траектория ведет к вымиранию.

Одно можно сказать наверняка: наша нынешняя продовольственная система не работает на благо фермеров. Неудивительно, что они вышли на улицы Европы в знак протеста.

В ловушке системы, которая всех подвела

Фермеры оказались в ловушке несправедливой системы, которая подвела их, общество, животных, природу и нашу планету.

Они с трудом зарабатывают на жизнь из-за низкой прибыли, конкуренции со стороны крупных промышленных хозяйств, растущих цен на энергию и более экстремальных погодных условий, которые, по иронии судьбы, ухудшаются из-за интенсивных методов ведения сельского хозяйства.

Большинству мелких фермеров нечего бояться реформ в области экологии или защиты животных. Именно крупные промышленные фермы несут ответственность за большую часть пагубных последствий для окружающей среды и благополучия животных.

Фермеры возле Европейского парламента в Страсбурге, март 2024 г. AP Photo/Jean-Francois Badias

В то же время миллиарды сельскохозяйственных животных содержатся в интенсивных системах, которые чрезвычайно жестоки и убивают нашу планету.

Те, кто получает реальную прибыль от существующей системы питания, - это широкий сектор пищевой промышленности, включая розничную торговлю, а также горстка транснациональных корпораций "большого сельского хозяйства", которые в последние годы объявили о рекордных прибылях.

Значительные изменения неизбежны, и все мы должны сыграть свою роль в преобразовании этой системы питания в сторону более позитивного отношения к природе.

Люди платят за ущерб

Большинству мелких фермеров нечего бояться реформ в области экологии или защиты животных. Именно крупные промышленные фермы несут ответственность за большую часть пагубных последствий для окружающей среды и благополучия животных.

Они загрязняют воздух и водные пути, повышают риск заболеваний, влияющих на здоровье человека, занимают земли для производства кормов, растрачивают драгоценные природные ресурсы, уничтожают диких животных с помощью химикатов и лишения их среды обитания.

Повышение уровня благополучия животных и внедрение регенеративных методов принесет множество положительных результатов как фермерам, так и работникам цепочки поставок, способствуя повышению их удовлетворенности работой и экономической стабильности.

Новорожденный буйвол на ферме недалеко от Чорлано, июль 2020 г. Chris Warde-Jones/AP

При этом существующая система заставляет общество оплачивать расходы по снижению этого ущерба, а не взыскивать с виновных компаний.

Вместо того, чтобы поддерживать эту неработающую систему, фермеры и их представительные органы должны объединиться с защитниками животных и окружающей среды.

Повышение уровня благополучия животных и внедрение регенеративных методов принесет множество положительных результатов как фермерам, так и работникам цепочки поставок, способствуя повышению их удовлетворенности работой и экономической стабильности.

Вместе мы сможем добиться изменений, которые обеспечат фермерам лучшие и более надежные средства к существованию, а также создадут более здоровое будущее для всех нас.

Есть способ решить эту проблему

В случае с обещанным ЕС запретом на клетки мы выступаем за предоставление фермерам финансовой поддержки для осуществления этого перехода путем перенаправления субсидий.

Государственные средства должны быть предоставлены для помощи в капитальных затратах на переход к системам без клеток, а банки следует поощрять к предоставлению льготного финансирования фермерам, переходящим на системы с высоким уровнем благосостояния.

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Фермерам, внедряющим высокие стандарты охраны окружающей среды и благополучия животных, также следует предоставлять налоговые льготы, чтобы должным образом стимулировать изменения, приносящие пользу всему обществу.

Нет никакого смысла в том, что только 20% бенефициаров ЕСХП получают 80% средств, при этом "большой агропром" явно выигрывает по сравнению с мелкими фермерами.

Сборщики урожая из Польши и Украины собирают клубнику на поле у Балтийского моря в Хоэн-Вишендорфе, июль 2020 г. Jens Buettner/dpa via AP

Мы должны срочно изучить вопрос о том, как перестроить государственную и экономическую системы, чтобы обеспечить фермерам хорошие средства к существованию, более сбалансированный и здоровый рацион питания для всех, а также изменить размеры животноводческого сектора, который в настоящее время является непропорционально большим.

Рыночные стимулы необходимы для того, чтобы обеспечить государственные и частные инвестиции, а также чтобы правительства сместили субсидии в сторону более разнообразных белковых систем.

Вместо того, чтобы тратить государственные средства на разрушительные системы, необходимо реформировать финансовые механизмы, такие как Единая сельскохозяйственная политика (ЕСХП), чтобы перенаправить средства на помощь фермерам в справедливом переходе к устойчивым, природосберегающим методам ведения сельского хозяйства.

Нет никакого смысла в том, что только 20% бенефициаров ЕСХП получают 80% средств, при этом "большой агропром" явно выигрывает по сравнению с мелкими фермерами.

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Угроза, с которой мы сталкиваемся, носит экзистенциальный характер

Создание равных условий также жизненно важно. Наряду с принятием высоких стандартов благосостояния и охраны окружающей среды в ЕС, мы должны обеспечить, чтобы эти же высокие стандарты в равной степени применялись к импортным товарам в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО).

Если фермеры будут ущемлены дешевым импортом, произведенным по низким стандартам, это будет пощечиной не только для них, но и для граждан ЕС, 84% которых хотят, чтобы благополучие сельскохозяйственных животных было лучше защищено.

Нынешняя угроза, с которой мы сталкиваемся, носит экзистенциальный характер. Наше собственное здоровье, здоровье животных, природы и нашей планеты настолько тесно связаны, что их необходимо рассматривать вместе при принятии решений.

Чем скорее мы начнем справедливый переход к устойчивой, жизнеспособной и инклюзивной продовольственной системе, в которой в полной мере учитывается благосостояние всех трех сторон, тем лучше будет и для фермеров.

Дебби Трипли - глобальный директор по кампаниям и политике Compassion in World Farming.

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