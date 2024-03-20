"Священник, который не молчал": день памяти Джузеппе Дианы

Ровно 30 лет назад был убит священник Джузеппе Диана, бросивший вызов неаполитанской группировке Каморра и ставший символом борьбы с итальянской мафией.

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"Из любви к моему народу я не стану молчать". С таких слов начиналась речь священника Джузеппе Дианы, которой он обличал мафиозную группировку Каморра, державшую в страхе весь Неаполь.

Это было в далёком 1991 году, а три года спустя, 19 марта "Пеппе" Диана был жестоко убит в своей церкви в Казаль-ди-Принципе.

День в день, 30 лет спустя после трагедии тысячи итальянцев со всей страны собрались в этом городе, чтобы почтить его память.

"То, что мы - молодые - сегодня здесь, отдаём дань уважения дону Пеппе Диане, имеет огромное значение. Он оставил важный след", - считает пришедшая на акцию студентка Мария Мартина Дель Вильяно.

“Прошло 30 лет, но будто это было вчера. Это символ, это точка отсчёта, и очень приятно видеть здесь так много детей, людей, которые 30 лет назад даже ещё не родились”, - вторит ей ещё один наш собеседник по имени Эмильяно Нанни.

"Многое изменилось, в том числе потому, что было много подобных событий, которые помогли молодым людям понять, что мы они в силах что-то изменить, повлиять на будущее", - говорит студентка Тереза Огаристи.

Лука Паламара, корреспондент Euronews:

"Несколько тысяч студентов, граждан и представителей ассоциаций маршируют по улицам Казаль-ди-Принципе сегодня, спустя 30 лет после варварского убийства дона Дианы. Это молчаливое шествие, без криков и лозунгов, потому что память о доне Диане — самое мощное оружие в борьбе с мафией".

Мариса Диана, сестра Джузеппе Дианы:

“Мой брат Дон Пеппе был жизнерадостным, решительным, активным человеком, которому удавалось совмещать многое: от руководства приходом, работы расследователя, до заботы о семье. Он никогда не стоял на месте, он всегда был в движении”.

Casa Don Diana располагается в здании, конфискованном, как и многие другие объекты, у каморры. Место, где когда-то творились злодияния, решались вопросы о жизни и смерти людей, превратилось в культурный общественный центр, известный на всю страну.

Сальваторе Куочи, представитель Комитета Джузеппе Дианы:

“Дон Пеппе Диана оставил нам осознание того, что мы можем быть свободными, можем бороться за свободное сообщество. Он оставил нам наследие, которое мы приняли и которое, по своей сути, является тяжёлым наследием. Но мы можем использовать его, воплотив в конкретные действия”.

Мафия в Италии не исчезла. Но своё настоящее и будущее без каморры сегодня под знамёнами священника Джузеппе Дианы активно отстаивает итальянская молодежь.