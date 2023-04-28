В Генуе арестован один из лидеров ндрангеты Паскуале Бонавота. Ндрангета - крупнейший на сегодня итальянский мафиозный синдикат, контролирующий большую часть рынка кокаина в Европе.

Предполагаемый босс одного из крупнейших мафиозных синдикатов Италии взят под стражу полицией в соборе Генуи на севере Италии.

Паскуале Бонавота разыскивается полицией с 2018 года после того, как он скрылся от ордера на арест за убийство и связи с мафией. По данным полиции, 49-летний преступник - член печально известной мафии "ндрангета". Это самая могущественная мафиозная группировка Италии, которая, как считается, контролирует львиную долю европейского рынка кокаина.

По сообщениям местных СМИ, Паскуале Бонавота в момент ареста находился в городском соборе и имел при себе поддельное удостоверение личности. Он - один из обвиняемых на продолжающемся процессе, на котором более 300 человек обвиняются в причастности к организованной преступности.

Паскуале Бонавота на процессе проходит как один из мафиозных лидеров, который "принимал самые важные решения" вместе с другими боссами ндрангеты и "заботился об интересах в районе Рима, занимаясь игорным бизнесом и наркоторговлей", сообщает французское агентство AFP.

Арест произошел через три месяца после получившей огласку поимки босса сицилийской мафии Маттео Мессины Денаро в январе, после того как он 30 лет находился в бегах.

В основе преступного синдиката ндрангета лежат семейные кланы, или "ндрины", которые традиционно контролировали деревни на вершинах гор в южном регионе Калабрии, откуда и происходит это название.

Хотя сицилийская коза-ностра и неапольская каморра более известны на международном уровне, обе группировки были ослаблены неустанной полицейской слежкой.

В результате оставленные ими ниши в подпольном бизнесе заняла ндрангета, которая на сегодня является самым мощным итальянским преступным синдакатом с филиалами по всему миру, от Южной Америки до Австралии. Годовой оборот ндрангеты оценивается примерно в 60 млрд. долларов.

Члены группировки специализируются на торговле кокаином и доминируют на мировом рынке: считается, что они контролируют до 80% европейской торговли этим наркотиком.