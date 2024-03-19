В Испании грузовик наехал на пост полиции: шесть человек погибли

By Euronews

Трагический инцидент произошел во вторник на автотрассе в испанской провинции Севилья. Власти считают, что возможной причиной аварии стала рассеянность водителя.

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Шесть человек погибли во вторник около испанского города Лос-Паласьос в провинции Севилья.

По меньшей мере двое из них - сотрудники Гражданской гвардии, а еще четверо - находившиеся на месте происшествия люди и, как сообщается, были сбиты грузовиком. Водитель, очевидно, съехал на обочину, врезавшись в три служебных автомобиля и еще как минимум два гражданских, которые находились на полицейском посту.

Следов алкоголя и наркотиков в организме водителя грузовика не обнаружено

Водитель грузовика не пострадал, он арестован. Его проверили на алкоголь и наркотики, и все результаты тестов оказались отрицательными.

Инцидент произошел около 4:40 утра на контрольном пункте Гражданской гвардии на автостраде 4, соединяющей Севилью и Кадис, на 20-м километре, недалеко от севильского муниципалитета Лос-Паласьос. Движение по автомагистрали было перекрыто на время проведения расследования.

Пострадавшие госпитализированы

Власти считают, что причиной аварии могла стала "рассеянность" водителя.

Как сообщается, получив сигналы от сотрудников полиции, он совершил "резкий маневр".

Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.