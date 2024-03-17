Надежды на возобновление переговоров и новые жертвы в Газе

By Euronews и AP

Новые жертвы в Газе, протесты в Тель-Авиве, надежда на переговоры

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Более 30 человек, в основном члены одной семьи, были убиты в результате израильского авиаудара в лагере беженцев Нусейрат, сообщают палестинские источники. Утверждается, что бомбардировка произошла в тот момент, когда семья собралась, чтобы приготовить еду "сухур" (специальное блюдо во время Рамадана, которое должно быть съедено прямо перед восходом солнца). ЦАХАЛ сообщил, что будет разбираться в случившемся.

В то время как бои и бомбардировки продолжаются, в воскресенье в Дохе должны возобновиться переговоры о перемирии между Катаром, Израилем и Египтом, на которых, как ожидается, будет обсуждаться последнее предложение ХАМАС об обмене заложниками. Израильскую делегацию возглавляет директор Моссада Давид Барнеа.

Антиправительственные протесты в Израиле, традиционно собравшие в субботу десятки тысяч человек в Тель-Авиве, требуют от правительства принять план по освобождению заложников. Ожидается, что на этом фоне правительство на воскресном заседании назначит 7 октября Национальным днем памяти жертв нападения ХАМАС.

Relatives and supporters of the Israeli hostages held in the Gaza Strip by the Hamas militant group block a road during a rally calling for their release in Tel Aviv Ohad Zwigenberg/AP

С другой мирной инициативой канцлер Германии Олаф Шольц отправился в ближневосточный вояж: сначала в Иорданию, а после он должен прибыть в Израиль. Его главная цель - пропустить в Газу больше гуманитарной помощи. Ранее Шольц высказался, как и ряд других европейских лидеров, за достижение перемирия.

Тем временем судно под испанским флагом неправительственной организации Open Arms, как известно, выгрузило свой груз и отправилось обратно в Ларнаку. Власти Кипра сообщили СМИ, что второе судно готово выйти из порта в сторону Газы по тому же маршруту, но никаких подробностей пока нет.