By Euronews

Евросоюз предоставит Египту пакет помощи в размере 7,4 млрд евро на укрепление экономики на фоне опасений, что конфликты в секторе Газа и Судане могут усилить миграционное давление на Европу.

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Соглашение будет подписано во время визита председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и лидеров Бельгии, Италии, Австрии, Кипра и Греции в Каир, передает AP.

Пакет помощи включает гранты и кредиты на ближайшие три года (2024-2027 гг.).

Согласно документу представительства Евросоюза в Египте, это открывает путь к расширению сотрудничества между Каиром и Брюсселем в различных сферах, в том числе в экономической.

ЕС окажет помощь правительству Египта в укреплении границ, особенно с Ливией - основным транзитным пунктом для мигрантов, бегущих от нищеты и конфликтов в Африке и на Ближнем Востоке.

На протяжении десятилетий Египет был убежищем для мигрантов из стран Африки к югу от Сахары, пытающихся спастись от войны или нищеты. Для одних Египет - это место назначения и убежище, ближайшая и самая легкодоступная страна, куда они могут добраться. Для других - это транзитный пункт перед опасным переходом через Средиземное море в Европу.