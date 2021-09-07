Вишневский в кубе

Политическим мошенничеством, вытекающим из несовершенства законов, назвал оппозиционер Борис Вишневский ситуацию с появлением своих двойников в канун выборов в Петербурге.

Известный "яблочник" обзавелся клонами, которые на предвьборных листовках похожи на оригинал, как родные братья. С настоящим Вишневским их различают лишь отчества, а имена и фамилии также идентичным. Анекдотичность ситуации усугубляется тем, что сам Борис Вишневский легко узнал двойников.

"Я увидел, что у двух фальшивых Вишневских - явные изменения во внешности, чтобы максимально приблизить ее к моей. Во всяком случае у одного из них - того, который "Борис Иванович" - внешность уж точно совсем недавно была другой, поскольку он звался Виктор Быков и он - действующий муниципальный депутат. На сайте муниципалитета он абсолютно другой, без бороды, без усов. Такие понятия, как совесть, репутация, честь - это не про них и не про их начальство из партии власти. Мы же понимаем, откуда это все идет и кому я мешаю на выборах?! Но это - высокая оценка моих заслуг!"

Двойники Бориса Вишневского (второй клон, по информации СМИ, раньше носил имя Алексей Шмелёв) не прокомментировали журналистам смену имен в период предвыборной кампании, а глава ЦИК Элла Памфилова назвала случившееся апофеозом грязных политтехнологий и призвала самозванцев сняться с выборов.

Они пройдут в Петербурге 19 сентября - в единый день голосования одновременно с выборами в Госдуму.