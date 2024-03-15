Первый день выборов президента РФ: поджоги кабин и порча урн для голосования зеленкой

By Euronews

В первый день голосования на выборах президента РФ сообщалось о случаях, когда в избирательные урны вылили зелёнку, и поджогах кабин для заполнения бюллетеней. Произведены аресты.

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Президентские выборы в России отмечены целым рядом инцидентов. Сообщается о не менее пятнадцати случаях, когда в избирательные урны вылили зелёнку, и поджогах кабин для голосования. Произведены аресты.

В первый день голосования Белгород несколько раз подвергся ракетному обстрелу. Об этом заявило минобороны РФ. По словам мэра Белгорода, пострадали по меньшей мере четыре человека. Украина не комментирует удары, которые на этой неделе наносились по Белгородской области и городу.

Мэрия Белгорода также опровергла появившиеся в пятницу сообщения о не работающих участках для голосования.

Российские власти проводят так называемое "голосование" и на оккупированных территориях Украины. Эти кадры агентство Associated Press снимало в Мариуполе. Запад неоднократно осуждал проведение любых "выборов" на захваченных Россией территориях. В ЕС это расценили как нарушение международного права и суверенитета Украины.

Помимо Владимира Путина есть еще три кандидата на пост президента. Но оне не являются его оппонентами. Сомнений в том, что победителем объявят Путина нет.

Избиратель (имя не назвал): _"(Голосовать) за Владимира Владимировича, конечно. Однозначно. Глядя на это, понимаешь, что надо еще делать делать и делать._А кто нас будет вести? Только он".

Независимых кандидатов - Екатерину Дунцову и Бориса Надежина, выступавших за прекращение войны в Украине, на выборы не допустили. Россияне, мечтающие о переменах, те, кто связывал надежды с погибшим в тюрьме Алексеем Навальным, понимают, кто останется у власти.

Избиртельница: "Это на 100 процентов нечестные выборы. Но лучше что-то сделать и аннулировать__свой бюллетень, чем сидеть дома и думать: "А какой в этом смысл? Мы знаем, кто останется у власти".

Оппозиция ищет способы противостоять режиму и призывает россиян 17 марта прийти в полдень на избирательные участки и проголосовать против Путина. Власти предупредили что могут считать нарушением закона участие в акции "Полдень против Путина".