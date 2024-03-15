By Euronews

В Гаити ждут создания переходного президентского совета, но пока в стране по-прежнему царит хаос

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Насилие и хаос по-прежнему царят в Гаити, где сохраняется неопределенность относительно будущего руководства страны.

Сейчас там действует чрезвычайное положение. Несколько преступных группировок контролируют большую часть Порт-о-Пренса и дороги, ведущие в другие районы страны.

В понедельник непопулярный премьер-министр Ариэль Анри ушел в отставку. Было объявлено о создании президентского совета переходного периода. Но он пока не сформирован, и кто в него войдет неясно.

"Мы думаем, что нам нужно другое правительство, которое понимает страну, - говорит эта женщина. - Нам нужно найти хорошего человека, который понимает, как управлять страной, который может справиться с этими проблемами, который знает, как функционируют другие страны, и может сделать то же самое здесь. Страна не может быть такой. Мы, гаитяне, не можем жить в такой ситуации".

"В Гаити одни несчастья, где найти еду? - возмущается этот мужчина. - Наши деньги ничего не стоят. Еще недавно 5 гурдов можно было обменять на 1 доллар США, а теперь 5 гурдов ничего не значат, вы не можете получить за них даже 5 центов".

Надежды на стабилизацию обстановки связывают также с предстоящей миссией по обеспечению безопасности, одобренной ООН. Кения направит на борьбу с бандитизмом в Гаити тысячу полицейских.