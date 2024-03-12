Премьер-министр Гаити подал в отставку

By Euronews

Отставки премьер-министра Ариэля Анри требовали вооруженные группировки, фактически захватившие власть в Гаити. С 29 февраля в стране царит вооруженное насилие.

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Премьер-министр Гаити Ариэль Анри подал в отставку — этого требовали вооруженные банды, фактически захватившие власть в этой карибской стране. Глава правительства заявил, что уйдет со своего поста после создания переходного президентского совета. Он выступил с речью, находясь в Пуэрто-Рико: ранее его самолету не позволили сесть в аэропорту Порт-о-Пренса после визита за границу, и Ариэль Анри оказался запертым за пределами Гаити.

Уже две недели вооруженные преступные группировки громят улицы гаитянской столицы. Они сожгли несколько полицейских участков и захватили две тюрьмы, освободив более 4 тысяч заключенных, многие из которых присоединились к бандам. Сотни местных жителей были убиты, более 15 тысячам пришлось покинуть свои дома.

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении $100 млн, которые пойдут на финансирование международной миротворческой миссии в Гаити, возглавляемой Кенией. Еще $33 млн Вашингтон потратит на гуманитарную помощь и создание "президентского колледжа".

В Гаити не было выборов почти десять лет, Ариэль Анри также не был избран. Он вступил на пост после убийства президента Жовенеля Моиза в 2021 году и пообещал, что вскоре организует голосование. Тем не менее оно так и не было проведено и постоянно откладывается — якобы из соображений безопасности.

По данным ООН, за последний год в стране были убиты более 4700 человек.