By Euronews

54-летний Виталий Робертус стал четвертым менеджером "Лукойла", умершим за последние два года.

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В четверг российские СМИ сообщили о внезапной смерти вице-президента нефтегазового гиганта "Лукойл" Виталия Робертуса, написав, что 53-летний менеджер покончил с собой на рабочем месте.

Незадолго до смерти местные СМИ писали, что Робертус жаловался на головные боли и просил лекарства, прежде чем отправиться в свой кабинет.

Позже его нашли повешенным.

"Оттуда он не выходил несколько часов, на телефон Робертус не отвечал. Сотрудники решили зайти в кабинет и обнаружили его тело. Топ-менеджер совершил суицид и умер от асфиксии. Он проработал в компании около 30 лет.", - написал телеграм-канал Baza.

По данным издания, "Лукойл" объявил о смерти Робертуса 12 марта.

В марте 2022 года совет директоров частной компании призвал к прекращению конфликта в Украине.

Они выразили "сочувствие всем жертвам, которых коснулась эта трагедия", и призвали к "урегулированию проблем путем серьезных переговоров и дипломатии".

Компания, добывающая, по оценкам, 2% мировой нефти, сильно пострадала от санкций, введенных США против Москвы после вторжения в Украину.

Однако энергетический гигант не попал под санкции ЕС.

Робертус - четвертый руководитель "Лукойла" и последний в длинном списке магнатов и миллиардеров, внезапно умерших при загадочных обстоятельствах с момента начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Бывший топ-менеджер "Лукойла" 43-летний Александр Субботин был найден мертвым в мае 2022 года в подвале дома в городе Мытищи. Как сообщается, смерть наступила от сердечного приступа, предположительно, вызванного наркотиками.

Бывший председатель совета директоров "Лукойла" 67-летний Равиль Маганов умер в сентябре 2022 года, выпав из окна Центральной клинической больницы Москвы.

В конце октября 2023 года председатель совета директоров "Лукойла" Владимир Некрасов скончался от сердечной недостаточности в возрасте 66 лет.