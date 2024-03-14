МИД Китая о возможном запрете TikTok: "это тактика гангстеров"

Усилия, которые предпринимает Вашингтон для блокировки TikTok - "тактика гангстеров". Так отреагировали в МИДе Китая на принятие Палатой предствителей Конгресса США законопроекта о запрете популярной платформы.

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Если закон одобрит Сенат, то у ByteDance будет полгода на то, чтобы продать соцсеть. В противном случае, она будет заблокирована.

"Это противоречит принципу честной конкуренции и международным экономическим и торговым правилам",- заявил представитель китайского министерства Ван Вэньбинь, добавив, что американские власти "грабят тех, что преуспевает".

В Белом доме считают, что платформа представляет угрозу национальной безопасности США, полагая, что правительство КНР в любой момент может получить доступ к данным 170 миллионов американских пользователей видеоплатформы.

Некоторые законодатели и эксперты утверждают, что приложение подавляет неугодный Пекину контент, а разведслужбы и вовсе обвинили его в попытках посредствомTikTok повлиять на избирательную кампанию на предудыщих выборах в США.

Руководство компании опровергло утверждения о том, что сервис может быть использован в качестве инструмента властями Китая.

Впрочем, Пекин в настоящее время сам блокирует большинство американских социальных сетей, включая Google, YouTube, X, Instagram и Meta.