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Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о запрете TikTok

Компании ByteDance дали 6 месяцев на продажу TikTok
Компании ByteDance дали 6 месяцев на продажу TikTok Авторское право Damian Dovarganes/Copyright 2018 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Нижняя палата Конгресса США проголосовала за запрет социальной сети TikTok, если ее не продадут американской компании

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Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о возможном запрете в стране социальной сети TikTok. Законодатели предлагают дать компании ByteDance, которой принадлежит соцсеть, шесть месяцев на ее продажу.

Инициатива направлена на разрыв связей платформы с любой контролируемой Китаем структурой. В поддержку законопроекта высказались 352 депутата, против - 65. Далее документ будет направлен на рассмотрение в Сенат.

Президент Джо Байден ранее сообщил, что подпишет законопроект, если он будет одобрен законодателями.

Соцсеть TikTok, позволяющая загружать короткие видео, была запущена в 2017 году, ее международная версия - в августе 2018 года. Ранее представители американской администрации неоднократно выражали мнение о том, что китайская социальная сеть несет угрозу Соединенным Штатам, которую необходимо устранить тем или иным образом.

 По версии Вашингтона, китайские власти и спецслужбы могут собирать информацию, в том числе в США, с помощью этой соцсети.

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США TikTok палата представителей