Испания: законопроект об амнистии каталонских сепаратистов не прошел в парламенте

By Euronews

Предлагаемый испанским правительством закон об амнистии не поддержал Конгресс депутатов. В числе противников оказалась партия "Вместе за Каталонию" бывшего лидера региона Карлеса Пучдемона.

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Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании отклонил законопроект об амнистии каталонских сепаратистов. Предлагаемый правительством закон заблокировал бы судебные иски против сотен активистов, находящихся под следствием за причастность к попытке провозгласить независимость Каталонии в октябре 2017 года. Теперь документ вернут на рассмотрение в парламентскую комиссию по вопросам юстиции с возможностью внесения поправок.

"За" законопроект проголосовал 171 депутат. "Против" - 179. Текст документа не удовлетворил депутатов от партии "Вместе за Каталонию" экс-лидера региона Карлеса Пучдемона. Представители этой политической силы сочли, что законопроект не дает достаточно гарантий попасть под амнистию ряду активистов и, прежде всего Пучдемону, находящемуся за пределами Испании.

Премьер-министр Испании социалист Педро Санчес согласился начать рассмотрение законопроекта об амнистии в обмен на поддержку в парламенте двух каталонских сепаратистских партий. Это позволило Санчесу сформировать правительство в конце прошлого года.

Законопроект об амнистии вызвал в стране массовые протесты. Оппозиционные партии обвинили Санчеса в нарушении законодательства.