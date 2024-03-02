"Герои никогда не умирают": в Европе отдали дань памяти Алексею Навальному

By Euronews

В Европе почтили память Алексея Навального

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Дань памяти российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который был похоронен в пятницу Москве, отдали и в европейских городах.

В Париже к мемориалу на площади Трокадеро принесли цветы и свечи, а также фотографии критика Кремля и плакаты с обвинениями в адрес Владимира Путина.

В других городах импровизированные мемориалы были установлены возле российских посольств. В Белграде сотни людей собрались у забора с плакатами "Герои никогда не умирают". После начала войны десятки тысяч россиян переехали в Сербию.

В Риме активисты "переименовали" улицу, на которой расположено российское посольство. Они расклеили на уличных знаках таблички с надписью "Улица Навального".

Инициатива назвать одну из центральных улиц Рима именем Навального была отклонена городскими властями, но они все же не исключают возможности увековечить таким образом память российского политика.