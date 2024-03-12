Швеция: охота на крыс в преддверии "Евровидения"

By Euronews

В шведском Мальмё, где в мае пройдет конкурс "Евровидение -2024", идет борьба с грызунами. К охоте на крыс привлекли собак и харьков.

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Шведский Мальмё готовится к конкурсу песни "Евровидение-2024", который состоится в мае. По всему городу сейчас идет борьба с крысами.

Помимо специально обученных собак, теперь в охоте используются и хорьки. Они выгоняют из подвалов и туннелей крыс и направляют их прямо к собакам.

Особое внимание уделяется району где находится Мальмё-Арена. Там 11 мая пройдет финал "Евровидения".

Мона Галаини, дезинсектор и кинолог:"Да, наверное, это как-то связано с конкурсом - попытка максимально сократить их численность. Довольно неприятно, когда повсюду бегают крысы. Но это делается для всех, кто здесь живет".

Жители района довольны, что их избавят от грызунов.

Мона Галаини, дезинсектор и кинолог:"Да, люди очень рады, что что-то делается. Они видят здесь крыс каждый день".

По мнению ряда экспертов, борьба с крысами с помощью собак, по сравнению с другими методами - нетоксичный и экологически чистый способ уничтожения грызунов.