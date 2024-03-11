Двадцатая годовщина терактов в Мадриде

Двадцать лет назад в Мадриде были взорваны несколько пригородных поездов. Жертвами крупнейшего в истории послевоенной Европы теракта стали почти 200 человек.

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Двадцать лет назад - 11 марта 2004 года - произошла серия взрывов в пригородных поездах в Мадриде, в результате чего 191 человек погиб и 1 800 получили ранения.

Ответственность за взрывы взяли на себя боевики, связанные с сетью "Аль-Каида".

Это стало крупнейшей террористической атакой, совершенной на территории Европы.

"Этот день никогда не сотрется из моей памяти. Я могу поминутно рассказывать о том, что произошло в тот день. И окончательный итог таков: мой брат погиб в поезде на станции Санта-Эухения", - говорит Алехандро Бенито, президент фонда, который был назван именем его брата - Fundación Rodolfo Benito.

По словам Алехандро, семья решила создать фонд, поскольку у погибшего было много различных проектов.

"Мы хотели дать обществу то, что, по нашему мнению, дал ему Родольфо, если бы остался в живых", - объяснил Алехандро Бенито.

Теракты 11 марта в Мадриде в 2004 году стали не только крупнейшим, но и первым серьезным нападением исламских экстремистов на территории Европы в новом столетии. Страны континента были вынуждены внести изменения в свои стратегии реагирования на террористическую угрозу.

О том, какие были внесены изменения для противодействия терроризму в Европе, мы поговорили с экспертом по международной безопасности Луисом де ла Корте Ибаньесом, профессором Автономного университета Мадрида.

"Европейский союз принял общую стратегию борьбы с терроризмом только в 2005 году, непосредственно отреагировав на теракты в Мадриде и Лондоне", - говорит эксперт.

По мнению профессора, общеевропейский ответ сыграл решающую роль в борьбе с террористической угрозой в последние два десятилетия.

Однако, говорит эксперт, несмотря на нападение 11 сентября 2001 года на США, серьезность исламского экстремизма в Европе поняли с опозданием. Всё ещё считалось, что он направлен в первую очередь против Соединенных Штатов, добавляет эксперт.

По словам Луиса де ла Корте Ибаньеса, в контексте исторической борьбы Испании с баскским сепаратистским терроризмом внезапное появление джихадистов застало силы безопасности врасплох, хотя о создании в стране ячейки "Аль-Каиды" было известно и в ноябре 2001 года была проведена крупнейшая на тот момент полицейская операция против радикальных исламистов в Европе.

"Первое очевидное изменение заключается в том, что, помимо осознания проблемы и как следствие этого осознания, было выделено гораздо больше ресурсов для сил безопасности, а также для разведывательных служб, которые противостоят угрозе", - считает Луис де ла Корте Ибаньес.

В исламистском терроризме также появилось явление "одиноких волков" - людей, которые действуют своими силами, по своим критериям и без поддержки организационной структуры, но при этом совершали крупные теракты в Париже, Берлине и Барселоне.

Одиннадцатое марта в Европе после мадридских терактов 2004 года было объявлено Днём памяти жертв терроризма.