Швеция: от долгосрочного нейтралитета к военному альянсу

By Euronews

Швеция, которая два столетия придерживалась военного нейтралитета, вступила в НАТО - к такому решению Стокгольм подтолкнуло вторжение России в Украину

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Швеция официально вступила в НАТО. Теперь этот военный альянс состоит из 32 членов.

Ускоренный путь Швеции в НАТО начался после нападения России на Украину. Хотя военный нейтралитет является частью шведской идентичности и культуры, две трети граждан сегодня поддерживают решение правительства.

"Я думаю, это очень хорошо. Потому что так у нас будет защита, если Россия решит нас бомбить", - говорит эта девушка.

"Лично я не думаю, что нам стоило вступать в НАТО, - делится эта женщина. - Потому что я не считаю, что война идет кому-то на пользу".

Некоторые эксперты говорят, что вступление Швеции в НАТО началось сразу после окончания холодной войны, когда в рамках программы "Партнерство ради мира" она стала участвовать в операциях и тренировках альянса. Но теперь это совершенно новый этап.

Магнус Петерссон, профессор международных отношений Стокгольмского университета: "Мы будем полностью участвовать в оперативной работе НАТО. Во-вторых, мы будем сидеть за столом, где принимаются решения, и фактически принимать решения вместе с другими союзниками. И в-третьих, конечно, что является самым важным, это статья 5, взаимные гарантии безопасности".

Невена Костадинович Манойлович, Euronews Сербия, Стокгольм: "Шведы хорошо помнят 1981-й год, когда разразился дипломатический скандал между Стокгольмом и Москвой из-за севшей на мель советской подводной лодки с ядерным оружием".

Те, кто выступает против членства, указывают на то, что важное решение было принято недемократическим путем, без референдума. Сторонники объясняют, что вопрос о НАТО был одним из главных на последних выборах и что тогда была возможность отказаться от этой идеи.

Кайса Экис Экман, редактор журнала Parabol: "У нас были референдумы о членстве в ЕС, о евро, а о НАТО мы ничего не сказали, хотя это нечто гораздо большее. Но я думаю, что такие крупные кризисы, как эта война (в Украине), смогли убедить население, хотя мы любили нейтралитет".

Майк Виннерстиг, Шведское агентство оборонных исследований (FOI) в Стокгольме: "У нас были всеобщие выборы в сентябре, решение о вступлении в НАТО было принято в мае, и это означает, что народ, очевидно, не очень-то и хотел высказываться о решении полностью изменить нашу политику безопасности".

Более двух столетий Швеция была внеблоковой и нейтральной страной. Стал ли сегодняшний мир более опасным, чем во времена двух мировых и холодной войн, покажут ближайшие годы.