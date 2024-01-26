ООН призывает не уменьшать гуманитарную помощь Украине

By Euronews

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди провел в Украине неделю. Он заявил, что гуманитарная ситуация в стране остается "очень серьезной".

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Организация Объединенных Наций призвала не прекращать гуманитарную помощь Украине. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди провел в стране неделю и посетил несколько затронутых войной регионов: Киевскую, Одесскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. По его словам, гуманитарная ситуация в Украине остается "очень серьезной", десять миллионов людей не живут в своих домах.

"У нас не осталось ни окон, ни дверей, ни одежды, наша кровать была вся в стекле. Мы использовали пленку, которую нам дали, чтобы закрыть дыры, потому что больше спасать было нечего", — рассказывает пара, потерявшая свой дом в результате атаки дрона.

Филиппо Гранди отметил, что всего при помощи ООН удалось отремонтировать более 27 тысяч домов.

"УВКБ ООН смогло сразу же помочь семье, например, вставить стекла в окна. Зимой в Украине очень, очень холодно. Также мы помогли им с ремонтом потолков и уборкой завалов — всем тем, что люди должны сделать немедленно, чтобы иметь возможность продолжать жить", — заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Организация Объединенных Наций и ее партнеры запросили у международного сообщества около 4,2 млрд долларов, чтобы продолжать оказывать помощь украинцам в 2024-м. Эта сумма должна пойти на поддержку украинских беженцев и восстановление разрушенных войной регионов. Тем не менее это на 26% меньше, чем в прошлом году.

В ООН считают, что в гуманитарной помощи нуждается около 40% населения страны.