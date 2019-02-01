Неделя в цифрах. Европейская народная партия. Мигранты и волонтеры в Кале.

Сегодня в программе "О Положении Союза":

Почти 8000 километров отделяют Брюссель от Каракаса, но на этой неделе Венесуэла была в центре европейской политики.

Европейский парламент признал Хуана Гуайдо временным президентом, а министры иностранных дел ЕС объявили о создании международной контактной группы со странами Латинской Америки с целью мирного прекращения политического кризиса в течение 90 дней.

Первая встреча назначена на следующую неделю.

Но давайте посмотрим, что произошло в Европе за последние 7 дней. Неделя в цифрах.

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

113 миллионов — это число людей, находящихся под угрозой бедности или социальной изоляции в Европейском Союзе. Сюда же входят 32 миллиона человек, которые работают, но рискуют оказаться за чертой бедности. Уровень бедности в ЕС все еще на 4 процента выше, чем до кризиса 2008 года.

10 — это количество стран, в которые попало мясо с польской скотобойни, оказавшейся в центре скандала. Скрытая съемка канала TVN показала, как больных коров убивают на скотобойне в 112 км к востоку от Варшавы. В понедельник ЕС отправит туда своих инспекторов.

2 — это количество недель, которые благотворительная спасательная лодка простояла в Средиземном море, прежде чем ей дали разрешение пришвартоваться в Сицилии после очередных споров стран ЕС о распределении мигрантов.

АББРЕВИАТУРЫ НЕДЕЛИ

В Брюсселе в разговорах часто можно встретить аббревиатуры на английском. Вот, что мы слышали на этой неделе и что все это значит.

SPV (Special Purpose Vehicle) значит "специальный финансовый инструмент "

Франция, Германия и Великобритания ввели новый механизм для торговли с Ираном без долларов, чтобы обойти санкции США. Есть надежда, что этот шаг спасет ядерное соглашение после того, как в прошлом году Вашингтон ввел новые санкции против Тегерана.

WA (Withdrawal Agreement) значит "соглашение о выходе"

Брюссель сказал "нет" пересмотру соглашения о "брексите". У Терезы Мэй есть новый срок в две недели, чтобы найти альтернативу, которая могла бы удовлетворить Палату Общин и членов Евросоюза.

EPP (the European People's Party) значит "Европейская народная партия"

Это крупнейшая политическая сила в Европейском парламенте.

Она оказалась в центре внимания из-за членства Фидес, правящей партии Венгрии. Европарламент начал процедуру санкций из-за угроз венгерской демократии. Теперь партия сталкивается с негативной реакцией.

Преподаватели права и неправительственные организации начали судебный процесс против крупнейшей политической силы Европы: они призывают ЕС приостановить регистрацию Европейской народной партии, которая, по их мнению, разрушает верховенство закона в Венгрии.

Лоран Печ, профессор университета Мидлсекс

"Мы все придерживаемся мнения, что они больше не соответствуют ценностям, изложенным в европейских договорах. Поэтому мы хотели, чтобы Европарламент выяснил, вступают ли Европейская Народная Партия и партия Европейских Консерваторов и Реформистов в сговор и препятствуют верховенству закона, происходящим, с моей точки зрения, в Венгрии и Польше. Правящая партия Венгрии, будучи членом Европейской Народной Партии, долгое время помогала венгерскому правительству избежать активации статьи 7"

Профессор европейского права так же считает, что статья 7 не останавливает Виктора Орбана.

Лоран Печ, профессор университета Мидлсекс

"Это выходит из-под контроля. Статья 7, похоже, не имеет политического влияния на поведение венгерского правительства. Центрально-Европейский университет, который закрылся в декабре — это одна из красных линий, которую нельзя было переступать"

На вопрос о политическом характере венгерской системы госуправления профессор ответил следующее:

Лоран Печ, профессор университета Мидлсекс

"Некоторые считают, что это конкурентная авторитарная система. Возможно, это правильное определение. Фактически, есть однопартийная система, но есть регулярные выборы, так что они делают вид, что это функционирующая демократия. Нет, автократия с выборами время от времени. Но выборы не могут быть честно выиграны, потому что нет честных выборов"

Профессор так же считает, что на кандидатуру Манфреда Вебера на пост президента Еврокомиссии будет наложено вето. Причина — помощь Венгрии по избежанию санкций ЕС.

Жизнь мигрантов во французском городе Кале, сложна. Но иногда здесь работают люди и организации, чье присутствие и помощь вселяют оптимизм.

Большинство беженцев безуспешно пытается перебраться в Великобританию. Многие проводят месяцы в палаточном лагере. На помощь приходят волонтеры.

Одну из местных волонтеров зовут Брижит Липс. Ее знают все беженцы, а некоторые даже называют «мама».

Брижит Липс, волонтер

"Это сложно, потому что им нужны одеяла, нужны палатки. У меня этого всего нет, а если появляется, то я отдаю. И этого все еще мало. Почему я отдаю одному, а не другому, для меня это очень сложно. Как католики, мы не можем дать одному и не дать другому. Но мы должны так поступать, даже если это больно"

Мигранты называют это место «Новыми Джунглями». Мухаммед — иранец. Он покинул свою страну год назад, чтобы пройти тысячи километров и найти новую жизнь в Великобритании.

Мохаммед, мигрант

"Если вы пройдете по другой стороне улицы, то увидите, что они построили много стен. Чувство, что ты живешь в тюрьме. Полиция забирала все мои вещи уже три раза. В последний раз они забрали мою сумку с документами и деньгами. Я настаивал, я умолял, я просил отдать мне сумку, но я как будто говорил со стеной"

Брижит Липс, волонтер

"Есть (полицейские), которые понимают ситуацию, есть те, кто агрессивен. Иногда мигранты ждут меня, а я немного опаздываю. Или, наоборот, они приходят чуть раньше. Тогда полиция использует газ. Они так же громят палаточный лагерь каждые два дня"

Волонтер приготовила в доме все самое необходимое. На парковке перед ее домом беженцы могут зарядить свои мобильные телефоны.

Брижит Липс, волонтер

"На прошлой неделе был день, когда я зарядила 161 телефон. И многим пришлось отказать. Я посчитала, за последние две недели каждый день заряжается в среднем 110-120 телефонов"

Бахадор прибыл в Кале 6 месяцев назад со своей женой и двумя маленькими детьми.

Бахадор, мигрант

"Три недели назад мы сами попытались переплыть море на лодке. Лодка перевернулась, и мы чуть не утонули. Мои дети провели в холодной воде больше часа. Дочь сильно заболела и была госпитализирована. Мы не знаем, что делать. Великобритания закрыла все двери. Они построили вокруг нас много стен. Мои дети замерзают в палатках"

Не все жители французского Кале благосклонны к мигрантам и поддерживают начинания своей соседки-волонтера.

Брижит Липс, волонтер

"Забор, который вы видите, был построен летом. Эта стена длинной в 60 метров, чтобы не видеть беженцев у моего дома"

Мохаммед, мигрант

"Когда нам удается попасть в грузовики, мы счастливы, но как только мы прибываем в Кале, то задерживаем дыхание. Много раз, проходя через контрольно-пропускные пункты, нас обнаруживали полицейские собаки. Раньше я любил собак, я всегда хотел иметь свою, но здесь собака разрушила мою жизнь. Я не сомневаюсь, что если бы этот пёс знал, как это путешествие важно для меня, как мое будущее зависит от этих 100-метровых КПП, то позволил бы мне пройти"

Брижит Липс, волонтер

"Один человек подарил мне эти четки. Есть те, кто спрашивал, могут ли они взять четки с собой. И вот когда я здесь это повесила, они стали смеяться. За чудесами не сюда"