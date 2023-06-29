Европейский туризм "зеленеет": путешественники готовы пересесть с самолета на поезд

В Брюсселе завершился форум "Направление Европа", посвященный развитию туризма на европейском пространстве. Эксперты отчитались о восстановлении туризма после 3 лет кризиса, отметив, что сегодняшний путешественник все чаще заботится об окружающей среде.

Меньше формальностей, больше туристов

Как сделать приезд в туристов в Европу беспроблемным? Поиск ответа на этот вопрос стал одной из ключевых тем саммита "Направление Европа" (Destination Europe), прошедшего в Брюсселе. В слете приняли участие профессионалы отрасли, депутаты Европарламента и комиссар по внутреннему рынку и туризму Тьерри Бретон. Он с гордостью отметил, что несмотря на три трудных года, пандемию и войну, Старый Свет остается турнаправлением номер один в мире.

"Мы сделали это, - заявил Бретон. - Но сейчас идет война, и она, конечно, многое меняет. Когда Владимир Путин решил начать ужасную агрессию против Украины, мы должны были отреагировать".

На саммите было много дискуссий о том, как сделать турсектор более устойчивым к потрясениям в будущем. Эксперты считают необходимым улучшить транспортное сообщение, решить проблему нехватки рабочей силы и ускорить вступление в силу новых цифровых виз, чтобы упростить путешествия.

"Страны по всему миру инвестируют в инфраструктуру, ускоряют визовые процедуры, ведь чем проще посещение вашей страны, тем лучше, - заявил Хорхе Казаль, вице-президент по новым рынкам и связям с общественностью компании Global Blue. - Думаю, что для полного восстановления отрасли все эти меры нужно принять как можно скорее".

Казаль убежден: в противном случае Европа проиграет борьбу за туристов Америке, Азии, Африке.

Ставка на эко

Несмотря на проблемы отрасли ее участники полны оптимизма. После мощного восстановления экономики в 2022 году спрос на путешествия остается высоким, даже в условиях растущих цен. "Это необыкновенное восстановление, и мы все довольны. Но мы еще не достигли максимума, особенно в том, что касается числа гостей из Азии, - говорит Гленн Фогель, генеральный директор Booking.com. - Один из аспектов нашей индустрии - в том, что там каждый день возникают проблемы. Такова уж природа этого бизнеса".

Лейтмотивом восстановления туризма стал экологичность и рациональность.

"Мы наблюдаем настоящее "экологическое пробуждение" среди путешественников, - говорит Ферия Каземи, менеджер Google. - За последние 12 месяцев число запросов в Интернете по теме экопутешествий увеличилось на 36% от уровня годом раньше".

По Европе - поездом

На этом фоне улучшение железнодорожного сообщения как альтернативы авиаперелетам рассматривается туроператорами все серьезнее. "Я определенно вижу большие возможности для ночных поездов в Европе. Особенно - для маршрутов в 800 -1500 км, - комментирует Бьорн Бендер, президент и генеральный директор Rail Europe, - Это даст новую перспективу и путешествиям по Европе".

Эксперты отрасли также обсудили влияние "зеленого" перехода ЕС на туризм. Для комиссара Тьерри Бреттона это - безальтернативный путь. "Зеленый переход нужно сделать, - уверен он. - Я повторяю это очень часто: мы станем экологичнее не столько за счет ограничения передвижения или потребления, сколько благодаря инновациям, технологиям и науке".