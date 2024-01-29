Возрождение туризма: призывы к устойчивому развитию

В Мадриде проходит международная выставка Fitur, на которой крупные игроки сейчас думают о том, как сделать туризм социально и экологически устойчивым.

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Туризм в Европе, самом посещаемом континенте мира, в этом году вернется на допандемийный уровень. Ожидается, что в 2024 году на пляжах и в городах Европы побывает около 758 миллионов человек. Но с ростом числа посетителей растет и нагрузка на окружающую среду, а также напряженность в отношениях между туристами и местным населением.

Венеция ввела квоты на количество посетителей, въезжающих в город ежедневно, а Нидерланды перестали рекламировать себя как туристическое направление пять лет назад. На выставке Fitur крупные игроки сейчас думают о том, как сделать туризм социально и экологически устойчивым.

"Испания все чаще выбирает развитие экологичного туризма для тех, кто хочет избежать переполненных мест. Туризм в другом темпе, как, например, эти природные тропы, по которым можно исследовать Испанию пешком или на велосипеде", — передает корреспондент Euronews Хайме Веласкес.

Участники рынка развивают новые стратегии и открывают новые направления для уменьшения площади, подверженной влиянию туризма.

"Такие концентрации, как правило, происходят в основном в прибрежных районах в летний период. Мы пытаемся привлечь внимание к другому типу услуг, которыми можно пользоваться в течение всего года, а не только когда светит солнце на пляже. Например, природный туризм, городской туризм, гастрономический туризм, культурный туризм", — говорит директор по маркетингу компании Turespaña Бланка Перес Саукильо.

Изменение климата — одна из главных угроз для сектора. Жара и засуха уже сказываются на таких направлениях, как Греция и Испания, которая уже указали, что этим летом придется ввести ограничения на воду в некоторых прибрежных районах.

"Во-первых, нужно сделать поездки более экологичными. А чтобы сделать поездки более экологичными, есть несколько способов. Первый — обеспечить, чтобы самолеты, когда это возможно, использовали наиболее экологичное авиационное топливо, доступное на рынке", — полагает Джулия Симпсон, президент Всемирного совета по путешествиям и туризму

По оценкам экспертов, на долю туризма приходится 8 % от общего объема выбросов парниковых газов. Перед индустрией стоит задача сократить свой углеродный след, чтобы обеспечить свое будущее.