Олаф Шольц стал большой проблемой для Украины

Между просочившимися в сеть секретными записями, неосторожными высказываниями на пресс-конференциях и меняющейся политикой у канцлера Германии намечаются серьезные проблемы не только с Украиной, но и с союзниками по НАТО

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После нескольких месяцев фактически патовой ситуации в украинском конфликте наметилась новая картина: если Запад не расширит и не ускорит свою поддержку украинских военных, у России вскоре может появиться значительное окно возможностей.

А поскольку Палата представителей Конгресса США все еще не утвердила новый пакет американской военной помощи, европейские союзники по НАТО начинают наращивать свой вклад в военные действия. Но не все из них придерживаются одной и той же точки зрения, и крупнейшая экономика континента внезапно превращается в серьезную политическую и стратегическую проблему как для Украины, так и для НАТО в целом.

Германия прошла долгий путь с момента российского вторжения в феврале 2022 года. Тогдашнее относительно новое правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем внесло значительные изменения в немецкую оборонную политику, объявив, что страна предоставит Украине военную технику, и этот шаг помог доказать, насколько серьезно Запад в целом относится к конфликту.

Однако с тех пор роль немцев в войне несколько запуталась. С одной стороны, немецкие евро и военная техника поступают в Украину, хотя и с перебоями. Министерство обороны страны явно признает серьезность конфликта: оно все чаще призывает Европу предвидеть большую российскую угрозу для стран за пределами Украины и перебрасывает боеспособные батальоны в Литву, что означает, что немецкие войска будут размещены всего в 100 км от российской границы.

Но, с другой стороны, правительство Шольца в последнее время сопротивляется давлению, чтобы поделиться одним из своих самых мощных военных объектов с украинцами именно тогда, когда они больше всего в нем нуждаются.

Полет ракеты Taurus во время военных учений у берегов Южной Кореи. AP/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

Речь идет о ракете Taurus, стелс-ракете с дальностью действия 500 км - вдвое больше, чем у британских ракет Storm Shadow и французских Scalp, которые использовались Украиной для поражения крупных российских военных объектов.

Украинцы уже несколько месяцев просят предоставить им систему Taurus, но Шольц до сих пор отказывался. Канцлер заявил, что ракеты не могут быть отправлены в Украину, поскольку это повлечет за собой размещение немецких войск на территории страны для их программирования, что, по его словам, может грозить опасной эскалацией.

Шольц допустил серьезную дипломатическую ошибку на недавнем саммите, когда намекнул, что французские и британские войска управляют крылатыми ракетами, которые якобы находятся под контролем Украины - ни одна из стран не признает, что это на самом деле так. Глава комитета по иностранным делам Палаты общин Великобритании назвал эти высказывания "неправильными, безответственными и пощечиной союзникам".

Но хуже отказа Шольца отправить "Таурусы" в Украину стала недавняя утечка записи, на которой офицеры ВВС Германии прямо опровергают доводы Шольца, подтверждая, что ракеты на самом деле не потребуют размещения немецкого персонала на территории Украины.

Запись попала в российские СМИ, и Москва пригрозила Германии "ужасными последствиями", если Taurus будут размещены на территории Украины.

Бывший президент Дмитрий Медведев, который с момента вторжения в Украину озвучивал наиболее экстремистскую риторику Кремля, ответил парой националистических тирад в Telegram, поделившись стихотворением времен Второй мировой войны под названием "Убей его!" и написав: "Призыв Великой Отечественной войны снова стал актуальным: "Смерть немецко-фашистским оккупантам!"".

Пойманный на лжи

То, что столь деликатный разговор мог быть записан и просочиться в сеть, причем не в последнюю очередь русскими, ужаснуло многих в Германии и НАТО в целом. Но вскрытие того факта, что публичный предлог Шольца для неотправки Taurus не имеет под собой оснований, вызвало глубокий гнев.

По словам Бенджамина Таллиса, старшего научного сотрудника Германского совета по международным отношениям, запись показывает, что канцлер не настроен по-настоящему на победу Украины.

"Аргументы Шольца были разобраны один за другим и оказались отговорками", - сказал он Euronews. Союзники уже отправляли подобное оружие и не столкнулись с ответными мерами. Все, что делает Шольц, - это проецирует слабость и делает Германию еще большей мишенью".

"После утечки информации о Taurus кажется, что Шольц действительно боится эффективности оружия. Это выдает его позицию, согласно которой он не хочет, чтобы Украина победила - и такой подход подводит всех европейцев, делая нас менее защищенными".

Олаф Шольц садится в самолет ВВС в аэропорту Берлин-Бранденбург. Michael Kappeler/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Сага о ракете Taurus и утечке записи происходит в крайне неподходящий момент украинского конфликта

Недавние успехи России на востоке страны во многом объясняются нехваткой боеприпасов у ВСУ, которую Киев и некоторые его союзники связывают с медлительностью некоторых западных стран в пополнении военных запасов.

Помимо того, что украинские вооруженные силы продолжают наносить крупные потери российским военным, которые,по утверждению Киева, с февраля 2022 года составили более 400 000 военнослужащих, они в настоящее время сосредоточены на уничтожении дорогостоящих военных объектов, которые россияне с трудом смогут заменить. Это касается высокотехнологичного российского патрульного корабля, который был подбит морским беспилотником 4 марта.

Эти удары имеют множество преимуществ: помимо того, что они не стоят украинских жизней, они подрывают тактические возможности России и ставят под сомнение идею о том, что ее огромные ресурсы дают хоть какую-то гарантию победы. То же самое касается ракетных ударов и ударов беспилотников по российской территории, особенно в приграничной Белгородской области, которую Украина неоднократно обстреливала.

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Но без достаточного количества западной техники для продолжения этих усилий и с постоянно поступающими сообщениями об отступлении войск с позиций с истощенными боеприпасами, Украине будет трудно поддерживать надежды своих ближайших союзников.