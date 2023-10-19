By Euronews

Еврокомиссия начала расследование в отношении Meta и TikTok в связи с распространением дезинформации и "незаконного контента".

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Еврокомиссия объявила о начале расследования в отношении социальных сетей Meta (Facebook, Instagram) и TikTok в связи с распространением "ложной информации" и "незаконного контента" после нападения ХАМАС на Израиль.

Брюссель обратился к руководствудвух платформ с просьбой предоставить подробную информацию о мерах, принимаемых ими для предотвращения этого, говорится в пресс-релизе.

В Еврокомиссии пояснили, что направили официальный запрос о предоставлении информации Meta и TikTok через неделю после того, как запустили аналогичную процедуру в отношении X (бывший Twitter) в соответствии с новым европейским законодательством о цифровых услугах Digital Services Act (DSA).

Meta должна предоставить Комиссии запрошенную информацию до 25 октября 2023 года по указанным вопросам, и до 8 ноября по вопросам защиты честности выборов. На основе оценки ответов Meta Комиссия определит дальнейшие шаги. Это может повлечь за собой официальное открытие разбирательства в соответствии со статьей 66 DSA. В соответствии со статьей 74 (2) DSA, Комиссия может налагать штрафы за предоставление неверной, неполной или вводящей в заблуждение информации в ответ на запрос о предоставлении информации. В случае отсутствия ответа, Еврокомиссия может принять решение о запросе информации путем принятия решения. В этом случае отсутствие ответа в установленный срок может привести к наложению периодических штрафных платежей.