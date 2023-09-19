Берлин: новый пакет военной помощи Украине, но пока не Taurus

By Euronews

Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму в 400 млн евро. При этом в Берлине пока не приняли решение о поставке ракет большой дальности Taurus.

Германия предоставит Украине новый пакет, в основном военной, помощи на сумму в 400 млн евро. При этом в Берлине пока не приняли решение о поставке ракет большой дальности Taurus, на которых настаивает ведущий контрнаступление Киев.

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Новый транш помощи включает в себя различные виды боеприпасов (взрывчатые вещества, минометные боеприпасы, противоминометные ракеты, бронетехника и системы разминирования), поскольку это "то, в чем Украина нуждается больше всего", уточнил министр обороны Борис Писториус накануне встречи союзников Украины в Германии.

Как объяснил министр в интревью газете Bild, одним из нерешенных вопросов остаётся применение этого типа оружия без поддержки солдат бундесвера.

Накануне в Нью-Йорке глава европейской дипломатии так резюмировал повестку дня неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, которая пройдёт на полях Генеральной ассамблеи ООН:

Мы будем говорить о наших будущих обязательствах по обеспечению безопасности Украины. В Толедо (30 августа 2023 г. - прим.ред.) мы уже обсуждали этот вопрос. На столе были несколько предложений, которые министры продолжат обсуждать, готовясь к встрече в Киеве в ближайшие недели Жозеп Боррель глава внешнеполитического ведомства ЕС

Между тем в Украине российские беспилотники рано утром во вторник атаковали Львов. Власти сообщили о пожаре на складе и по меньшей мере одном пострадавшем.

Украинские власти, в свою очередь, обнародовали съемки с помощью дронов того, что осталось от деревни Андреевка, отбитой у российской армии на прошлой неделе. Военнослужащие 3-й штурмовой бригады воздрузили здесь украинское знамя 16 сентрября.