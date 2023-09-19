Берлин: новый пакет военной помощи Украине, но пока не Taurus

Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму в 400 млн евро. При этом в Берлине пока не приняли решение о поставке ракет большой дальности Taurus.
Германия предоставит Украине новый пакет, в основном военной, помощи на сумму в 400 млн евро. При этом в Берлине пока не приняли решение о поставке ракет большой дальности Taurus, на которых настаивает ведущий контрнаступление Киев.
Новый транш помощи включает в себя различные виды боеприпасов (взрывчатые вещества, минометные боеприпасы, противоминометные ракеты, бронетехника и системы разминирования), поскольку это "то, в чем Украина нуждается больше всего", уточнил министр обороны Борис Писториус накануне встречи союзников Украины в Германии.
Как объяснил министр в интревью газете Bild, одним из нерешенных вопросов остаётся применение этого типа оружия без поддержки солдат бундесвера.
Накануне в Нью-Йорке глава европейской дипломатии так резюмировал повестку дня неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, которая пройдёт на полях Генеральной ассамблеи ООН:
Между тем в Украине российские беспилотники рано утром во вторник атаковали Львов. Власти сообщили о пожаре на складе и по меньшей мере одном пострадавшем.
Украинские власти, в свою очередь, обнародовали съемки с помощью дронов того, что осталось от деревни Андреевка, отбитой у российской армии на прошлой неделе. Военнослужащие 3-й штурмовой бригады воздрузили здесь украинское знамя 16 сентрября.