By Euronews и AP

Поскольку большинству известных умеренных кандидатов было запрещено выставлять свои кандидатуры, а оппозиция призывает к бойкоту, явка ожидается низкой

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Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи проголосовал на парламентских выборах - первых после массовых протестов, вспыхнувших в 2022 году в связи со смертью Махсы Амини.

Девушка была арестована иранской полицией нравов якобы за неправильное ношение хиджаба. В результате последовавших за этим репрессий более 500 человек погибли, а более 22 000 были задержаны.

На выборах ожидается рекордно низкая явка, поскольку большинству известных умеренных кандидатов было запрещено выставлять свои кандидатуры, а оппозиция призывает к бойкоту.

Такой исход усилил бы давление на правителей Ирана, поскольку теократия Исламской Республики основывает свою легитимность, в частности, на явке на выборах.

Сотрудница избирательного участка в Тегеране Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Около 15 000 кандидатов борются за место в парламенте, состоящем из 290 членов и официально известном как Исламская консультативная ассамблея. Срок полномочий составляет четыре года, и пять мест зарезервированы для религиозных меньшинств Ирана.

На протяжении последних двух десятилетий в парламенте доминируют религиозные сторонники жесткой линии.

Согласно закону, парламент осуществляет надзор за исполнительной властью, голосует по договорам и решает другие вопросы. На практике абсолютная власть в Иране принадлежит верховному лидеру.

Кроме нижней палаты парламента - Меджлиса - на этих выборах избирается Совет экспертов, государственный орган, состоящий из авторитетных богословов, которые выбирают аятоллу страны, что придает их роли повышенную важность с учетом 84-летнего возраста Хаменеи.