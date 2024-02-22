Протесты фермеров усиливаются: сотни тракторов на границах в Чехии

By Euronews

Европейские фермеры протестуют в Чехии. Польский премьер Дональд Туск обещает не задерживать поставки военной помощи Украине.

Чехия

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Около 3 000 единиц сельскохозяйственной техники в Чехии выехали в четверг к границам со Словакией, Польшей и Германией в знак протеста против "зелёной" политики ЕС. Некоторые фермеры также протестуют в центрах крупных городов. Об этом сообщила в пресс-релизе Чешская сельскохозяйственная палата, которая участвует в мероприятии вместе с Сельскохозяйственным союзом и Ассоциацией частного сельского хозяйства. К акции протеста присоединились несколько тысяч чешских фермеров.

В Чешской сельскохозяйственной палате заявляют, что фермеров особенно беспокоит высокая бюрократическая нагрузка и количество проверок, которые, по данным Палаты, увеличились почти вдвое в период с 2022 по 2023 год.

Фермеры также протестуют против дешевого импорта из стран, не входящих в ЕС.

Помимо Сельскохозяйственного союза Чехии, к совместному европейскому протесту присоединятся Чешско-Моравский союз сельскохозяйственных предпринимателей, Общество молодых аграриев и некоторые члены Ассоциации частного сельского хозяйства. В ней также принимают участие фермеры из Словакии, Польши и Венгрии, Литвы и Латвии.

Польша

Утром в четверг Госпогранслужба Украины сообщила, что на украинско-польской границе возможность пересечения границы в сторону Украины ожидают 2450 грузовиков. В ведомстве сообщили, что польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств на шести направлениях.

Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал обеспечить "100% гарантию того, что военная и гуманитарная помощь будет поступать к украинской стороне без каких-либо задержек". Глава польского правительства сообщил, что пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог будут внесены в перечень объектов критической инфраструктуры.

"Я не ослабляю своих усилий по защите интересов польских фермеров. Ситуация, конечно, непростая для большинства наших партнеров на Западе. Это касается и Европы, и Соединенных Штатов. Помощь Украине также имеет коммерческое, финансовое измерение, но Польша в этой связи страдает больше всех, и польские сельхозпроизводители", — сказал Дональд Туск.

Премьер-министр сообщил, что 23 февраля обсудит ситуацию и претензии польских фермеров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. 28 марта состоятся переговоры правительств Польши и Украины.

По словам Туска, он защищает интересы польских фермеров. Премьер-министр призвал отделить вопрос "прямой поддержки Украины и защиты польских фермеров и польского рынка от негативных последствий либерализации торговли с Украиной". По его словам, Украина "может и в дальнейшем рассчитывать на полную поддержку Польши в противостоянии с Россией".

Он также раскритиковал пророссийские лозунги на демонстрациях фермеров.

"Мы не можем позволить тем, кто открыто и бесстыдно поддерживает Путина, служит российской пропаганде и дискредитирует польское государство, нас, поляков, и протестующих, действовать на польско-украинской границе, пользуясь протестами фермеров", — заявил премьер-министр на пресс-конференции.

Накануне МИД Польши опубликовал заявление, в котором говорится о "попытке захватить протестное движение фермеров со стороны радикальных и безответственных групп, вероятно, под влиянием российских агентов". В ведомстве подчеркнули, что "нынешняя ситуация польских фермеров является результатом агрессии Владимира Путина против Украины и разрушения мировой экономики, а не потому, что украинцы защищаются от агрессии".