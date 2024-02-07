Euronews рассказывает историю Хоббита и Мариачи — двух финнов, которые добровольно отправились воевать в Украину.

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Март 2022 года.

Российские войска осадили украинский Мариуполь, обстреливая его с военных кораблей в Азовском море. Армия РФ всё еще находится в опасной близости от Киева, а из Бучи начинают поступать первые ужасающие сообщения о массовых убийствах.

На фоне разворачивающейся войны Хоббит прибыл в Украину.

"Вначале для меня все было в новинку, и я очень нервничал. Я был уверен, что через один-два месяца здесь не останется правительства".

Хоббит — который по соображениям безопасности использует только свой позывной, а не настоящее имя — один из примерно сотни финнов, а также сотен других иностранных бойцов, которые поставили жизнь на паузу, чтобы взять в руки оружие и выступить против российских оккупантов.

Многим жителям Финляндии война в Украине напоминает не столь далекое прошлое их страны, когда в ноябре 1939 года сталинские войска обстреляли пограничный пост и обвинили в этом финнов, превратив это в предлог для начала наземного наступления.

Известному российскому композитору Дмитрию Шостаковичу было поручено написать новую музыку, которая должна была прозвучать, когда победоносные советские войска пройдут по улицам Хельсинки и установят марионеточное правительство — эта история перекликается с сообщениями с нынешней войны о том, что российским войскам было велено взять с собой парадную форму для парада победы в Киеве.

В конце короткой 105-дневной "Зимней войны" Финляндия нанесла Советскому Союзу большие потери, но в конечном итоге была вынуждена отдать часть территории и выплатить репарации. Десятки тысяч вынужденных переселенцев перебрались из аннексированной Карелии в современную Финляндию, и сегодня ситуация на Украине кажется многим финнам до боли знакомой.

"Честно говоря, я не знаю, как именно это произошло, но я наблюдал за войной, а потом мне стало казаться, что я должен что-то сделать, а я сидел дома, наслаждаясь такими мелочами жизни, как булочки с корицей и пиво IPA, — рассказывает Хоббит в интервью Euronews. — Я подумал, почему я сижу дома и наслаждаюсь этим, не заботясь ни о чем на свете, в то время как 18-летние подростки в Украине должны идти на войну без особой подготовки: вот винтовка, вот как ты стреляешь, можешь идти. Но у меня есть подготовка".

Как и большинство финских мужчин, Хоббит отслужил срочную службу в армии, хотя, по его словам, в то время ему это не очень нравилось — слишком много правил и ограничений.

Действительно ли девять месяцев базовых тренировок подготовили его к войне — это уже другой вопрос.

"Конечно, никакая подготовка не может сравниться с войной. Но у меня было преимущество, потому что финская армия всегда готовилась к боевым действиям против России, поэтому меня научили выживать. Это также одна из причин, по которой я решил, что должен приехать, потому что у нас есть знания, которыми мы можем поделиться".

Семья Хоббита не была уверена, что ему стоит ехать добровольцем в Украину: "Им это совсем не нравилось. Но в конце концов мы все обсудили, и я высказал свое мнение. Я буду разочарован в себе, если не поеду. Это моя жизнь. Если я умру, это будет мой выбор".

Изображение танка Leopard Euronews Graphistes

Сентябрь 2022 года.

Россия незаконно аннексирует Донецк, Херсон, Луганск и Запорожье, а Владимир Путин объявляет о "частичной мобилизации" 300 000 солдат для войны в Украине. Это еще один признак того, что дела идут не так, как планировал Кремль, и призыв вызывает массовый отток из страны российских молодых мужчин.

Хоббит оказывается на передовой в селе Петропавловка под Купянском.

Вместе с другим финским добровольцем его назначили в огневую поддержку.

"У меня был тяжелый пулемет, украденный с русского танка, и моя задача состояла в том, чтобы двигаться и прикрывать продвижение через город", — вспоминает он.

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Пара заняла позицию возле перекрестка, где наступающие украинские войска должны были оказаться на открытой местности. Хоббит только успел опустить автомат на импровизированную огневую позицию, как в нескольких сотнях метров от них они заметили российскую БМП-2М.

"Я подумал, что есть небольшой шанс задеть какую-нибудь критическую систему и вывести БМП из строя. А если бить сбоку, то снаряды могут пройти насквозь, так что я начал взрывать БМП и успел выпустить три ленты боеприпасов в машину и пехоту".

Предупреждение: сцены насилия и обсценная лексика. Видеозапись с нательной камеры Хоббита, сентябрь 2022 / Credit: @Eygenero

Хоббит использовал третий пояс боеприпасов, когда в воздухе зазвенели пули. Он был настолько сосредоточен на главной цели, что не заметил русского снайпера. Одна пуля попала ему в икру, глубоко вошла в ногу, раздробив кости и порвав сухожилия.

Видеозапись с нательной камеры показывает происходящее в тот день в реальном времени и фиксирует момент, когда в Хоббита попадают. Он кричит в агонии и ругается на финском языке. Его боевой товарищ вызывает медэвакуацию, и вскоре на внедорожнике появляется еще один иностранный боец. Хоббита укладывают в кузов, перевязывают ногу и увозят.

После месяца пребывания в украинском госпитале его переводят в Финляндию, где его семья навещает его впервые после ранения.

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"Они были потрясены. Было сказано не так много слов, но было много слез".

Изображение финского волонтера Мариачи, карты Украины и компаса Euronews Graphistes

Если Хоббит был одним из первых финских добровольцев, появившихся в Украине, то Мариачи — одним из последних. Он находится в стране всего несколько месяцев.

Прозвище, по его словам, — дань уважения его латиноамериканским корням.

Учась за границей, 22-летний парень помогал в проведении проукраинских мероприятий на кампусе, но знал, что хочет сделать больше, чтобы помочь, гораздо больше.

"Это был мой второй год в университете, и я не мог ни на чем сосредоточиться. Я был на занятиях, а в голове прокручивал новости о том, что происходит на фронте. В начале прошлого лета я решил, что хочу уехать. Вот почему я долго не мог сюда добраться, мне нужно было подготовиться".

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Впервые он обсудил идею поездки в Украину с отцом за пять месяцев до окончательного переезда.

"Я рассказал ему, что у меня на уме, но он воспринял это не очень хорошо. Примерно за месяц до этого я рассказал друзьям. Они пытались остановить меня и убедить не ехать. Это признак того, что у вас хорошие друзья. Никто не говорил мне, что это хорошая идея, но если бы я их послушал, меня бы здесь не было", — говорит Мариачи на базе под Киевом, где он проходит подготовку в составе разведывательного взвода.

В отличие от первых волн иностранных добровольцев, которые прибывали бессистемно и либо служили в Международной бригаде, либо действовали более независимо, Мариачи служит непосредственно в украинском подразделении.

"Украинские командиры хотят, чтобы в их подразделениях служили хорошие иностранные солдаты, и мой командир активно набирает финских солдат здесь и резервистов в Финляндии".

Преимущества в том, что украинские части получают новых солдат, которые уже имеют подготовку, на которую у украинских новобранцев нет времени: "Эти парни закалены в боях, они знают, как действовать в окопах, но они гражданские лица, которые стали солдатами по необходимости, они не обученные армейские люди. Средний украинский солдат не имеет много времени для обучения".

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Организация Your Finish Friends предоставила автомобиль Mitsubishi Pajero и снаряжение финскому бойцу-добровольцу в Украине

Мариачи и другие финские бойцы в Украине могут положиться на сеть, созданную в Финляндии для их поддержки.

Каспер Канносто из благотворительной организации Your Finnish Friends рассказал, что с 2022 года они более чем на 350 000 евро закупили снаряжение и приняли пожертвования, в частности автомобили и другое оборудование, на сумму в 100 000 евро.

В списке покупок — средства обороны, очки ночного видения, одежда для холодной погоды, носки, генераторы, пикапы, фургоны и инструменты.

"Мы включаем в посылки финский шоколад и кофе", — добавляет он.

Мариачи ждет понравившиеся ему ботинки определенной марки, которые скоро должны приехать из Хельсинки, и называет эту службу "решающей" в обеспечении финских бойцов необходимым снаряжением.

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"Я служу в разведке, и если у тебя нет очков ночного видения, то тебе крышка. Такова здешняя реальность. И даже хорошая, более дешевая пара очков ночного видения может стоить 4500 или 5000 евро, что составляет три-четыре месяца жалования", — говорит он.

Изображение флага Украины и боевой машины Euronews Graphistes / Associated Press

Март 2023 года.

В Бахмуте на востоке Украины идут ожесточенные бои, число жертв настолько велико, что город получил мрачное прозвище "мясорубка". Украина получает первую партию западных тяжелых танков: Challenger из Великобритании и Leopard из Германии, в то время как Владимир Путин заявил, что планирует перебросить тактическое ядерное оружие в Беларусь.

Хоббит тоже вернулся в Украину, хотя его нога всё еще не зажила, и ему нужен костыль, чтобы ходить, что ограничивает его работой в отделе логистики в течение нескольких месяцев, пока он восстанавливается после травмы, чтобы вернуться в боевую форму.

Проходит еще полгода, прежде чем он снова начинает бегать, а когда он может пройти 5 км, его отправляют в Бахмут — разрушенный город, где "успех" измеряется дом за домом. Крошечные успехи, которые мало что дают, но подрывают боевой дух и увеличивают количество трупов с обеих сторон.

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Октябрь 2023 года.

На этом задании Хоббит — командир пулеметной группы, наступающей к югу от Бахмута. Они находятся в лесу и продвигаются к позициям противника, когда на них нацеливается русская артиллерия.

"Весь наш штурмовой отряд попал под артобстрел, только я и еще несколько человек остались невредимы, — вспоминает он. — Штурм был отменен, и следующие шесть или семь часов мы потратили на эвакуацию раненых. Когда мы вернулись за последним раненым, мы подняли его на носилках, а рядом с нами ударила артиллерия".

Хоббит был ранен во второй раз, осколки попали ему в плечо и руку. Они не могли отойти в безопасное место или перенести последнего тяжелораненого солдата из-за наступающего огня русской артиллерии. Застряв в окопе, они ждали несколько часов, пока наконец не смогли выбраться.

После месяца пребывания в госпитале Хоббит попросил о переводе в украинское подразделение, но был назначен временным командиром взвода. _"Я продержался в этой роли всего три недели, не самая лучшая работа. Было очень мало сна, много стресса и ответственности, по крайней мере, в связи с боями в Бахмуте._В итоге в свой последний день я просто расплакался из-за того, что больше не могу этим заниматься. К счастью, я смог уйти в отпуск".

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Изображение Хоббита, украинского флага, карты и компаса Euronews Graphistes

Февраль 2024 года.

Конфликт в основном затих, российские и украинские войска окопались на укрепленных позициях. Война всё больше выходит за пределы Украины, российские нефтеперерабатывающие заводы становятся мишенью для киевских беспилотников, а западные страны не решаются отправить больше военной помощи, в которой так нуждаются солдаты на передовой.

"Я чувствую уменьшение поддержки в последние пару месяцев. Германия сдерживает поставки крылатых ракет Taurus, а Европа не предоставляет столько помощи, сколько должна", — говорит Хоббит. — Вначале нас настолько превосходили русские, что когда мы видели наблюдательные пункты и вызывали артиллерию, у нас ни черта не получалось. Харьковское наступление всё изменило, мы сравнялись с русскими. Но в последний месяц все вернулось на круги своя, русские бьют по нам, используя все больше артиллерии".

Как долго он планирует оставаться на Украине, рискуя жизнью ради чужой страны, уклоняясь от смерти каждый раз, когда она приближается к нему вплотную?

"Надеюсь, я не останусь здесь навсегда. Но точно до победы. Вся идея нормальной жизни кажется сейчас невозможной. Трудно представить себе жизнь после этого. Единственное, что я могу себе представить, — это вечеринка в день нашей победы. Но что будет после, я не знаю. Всё в тумане".