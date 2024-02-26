Венгерская оппозиция требует отставки правительства

By Адам Мадьяр

После масштабной демонстрации на прошлой неделе, оппозиционные партии Венгрии попытались организовать новую антиправительственную акцию, но протестующих пришло меньше.

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Четыре венгерские оппозиционные партии организовали совместную демонстрацию в Будапеште. Они требовали отставки правительства после того, как президент страны Каталина Новак, союзница Орбана, была вынуждена покинуть свой пост из-за скандала с помилованием осуждённого по делу о педофилии.

Повсеместное возмущение в Венгрии вызвало её решение о помиловании. "Я совершила ошибку", - заявила позже президент в телеобращении к нации.

Адам Мадьяр, Euronews:

"Мы находимся в центре самого большого политического скандала за последние 14 лет правления партии ФИДЕС. Многие люди возмущены, о чем свидетельствует массовый протест на прошлой неделе. Несмотря на это, оппозиционным партиям удалось вывести к парламенту лишь несколько тысяч человек".

Некоторые демонстранты недовольны низкой активностью молодёжи:

"Это воодушевило, очень хорошее чувство солидарности. Но сегодня я весьма разочарован тем, что молодых людей нигде нет. Это просто обескураживает", - сказал один из участников акции.

Президента в Венгрии выбирает парламент. Дата голосования по этому вопросу пока не назначена. Обязанности главы государства сейчас исполняет спикер парламента.