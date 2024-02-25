После победы в Южной Каролине Трампа ждут Мичиган и Супервторник

By Philip Crowther

Корреспондент Euronews побывал на праймериз в Колумбии, столице штата

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"Никки Хейли, бывший губернатор, очень нравится жителям ее родного штата, но бывшего президента здесь по-настоящему любят. Дональд Трамп в Колумбии поднялся на сцену так быстро, как только мог. Столица штата Южная Каролина не дала его единственному оставшемуся сопернику времени на то, чтобы преподнести свое поражение как победу. Дональд Трамп заявил, что никогда не видел Республиканскую партию такой единой, как сейчас.

Правда, на самом деле она расколота, несмотря на то, что большинство в ней составляют сторонники Трампа. Но есть и немало консерваторов, которые достаточно насмотрелись на бывшего президента, на скандалы и юридические проблемы. И это часть аргументов Хейли, при том, что она убеждена в том, что еще одно выдвижение Трампа кандидатом приведет к поражению действующего президента Джо Байдена на выборах в ноябре.

На следующей неделе республиканская гонка переходит в Мичиган, а затем и дойдет до "Супервторника", который состоится 5 марта. Именно тогда свое слово скажут шестнадцать американских штатов и территорий. И Трамп - фаворит, который собирается победить в каждом из них", - из Колумбии, Южной Каролины, передает корреспондент euronews Филипп Кроутер.