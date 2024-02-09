Все делегаты штата Невада выбрали Трампа на кокусах

By Euronews

Трамп лидирует в гонке среди республиканцев на номинацию для участия в президентской кампании.

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Бывший президент США Дональд Трамп победил на республиканских кокусах в штате Невада. За него отдали свои голоса все 26 делегатов. В этом регионе у Трампа не было значимых конкурентов среди претендентов на номинацию от Республиканской партии в президентской кампании.

Соперница Трампа, бывший постпред США в ООН Никки Хейли приняла участие в отдельных праймериз в Неваде. Имени Трампа в бюллетене не было, большинство избирателей выбрали графу "ни один из кандидатов".

Следующие кокусы пройдут в Южной Каролине, Никки Хейли находилась на посту губернатора этого штата с 2011 по 2017 годы.