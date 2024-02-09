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Все делегаты штата Невада выбрали Трампа на кокусах

Трамп лидирует в гонке среди республиканцев
Трамп лидирует в гонке среди республиканцев Авторское право Mark J. Terrill/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Трамп лидирует в гонке среди республиканцев на номинацию для участия в президентской кампании.

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Бывший президент США Дональд Трамп победил на республиканских кокусах в штате Невада. За него отдали свои голоса все 26 делегатов. В этом регионе у Трампа не было значимых конкурентов среди претендентов на номинацию от Республиканской партии в президентской кампании.

Соперница Трампа, бывший постпред США в ООН Никки Хейли приняла участие в отдельных праймериз в Неваде.  Имени Трампа в бюллетене не было, большинство избирателей выбрали графу "ни один из кандидатов". 

Следующие кокусы пройдут в Южной Каролине, Никки Хейли находилась на посту губернатора этого штата с 2011 по 2017 годы.

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