Израильтяне вошли в больницу "Насер" в Газе

By Euronews

Израильский спецназ штурмовал больницу "Насер", крупнейшее медучреждение на юге сектора Газа.

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Израильский спецназ ворвался в больницу Насер на юге Газы. Утверждается, что внутри больницы прячутся боевики ХАМАС, однако Euronews не может подтвердить эту информацию. Согласно международному гуманитарному праву, медицинские учреждения не должны подвергаться нападениям.

Израильские силы ищут в больнице заложников, захваченных ХАМАС.

Рейд начался через несколько часов после того, как израильтяне убили пациента и ранил шесть человек, и через день после того, как армия попыталась эвакуировать тысячи перемещенных лиц, укрывшихся в больнице Насера.

Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ проводит там "точную и ограниченную" операцию.

"У нас есть достоверные сведения из ряда источников, в том числе от освобожденных заложников, указывающие на то, что ХАМАС удерживал заложников в больнице Насер в Хан-Юнисе, - сказал Хагари. - Мы подчеркнули, что пациенты или персонал не обязаны эвакуироваться из больницы. Однако мы призывали других жителей Газы на арабском языке по телефону и через громкоговорители уйти от опасности, которой подвергает их ХАМАС, через гуманитарный коридор, который мы открыли для этой цели".

По данным ВОЗ, главная больница на юге Газы, находится в осаде с 6 февраля. В последний раз доступ к больнице Насера был возможен 29 января.

С 7 октября Израиль совершил более 350 нападений на медицинские учреждения в секторе Газа, говорится в недавнем докладе ООН.