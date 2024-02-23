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Саммит G7: Киев ждёт высоких гостей

Президент Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен отправится с визитом в Украину
Президент Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен отправится с визитом в Украину Авторское право Czarek Sokolowski/AP
By Надежда Дрямина
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Глава Еврокомиссии приедет в Украину, чтобы выразить свою поддержку в годовщину начала войны. Ей посвящён саммит G7, который пройдёт в Киеве.

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Чтобы выразить свою поддержку Украине во вторую годовщину начала войны в Киев приедет глава Еврокомиссии. 

В пятницу Урсула фон дер Ляйен побывала в Варшаве, где объявила о разморозке средств для Польши из фондов Евросоюза. Она путешествует в компании с премьер-министром Бельгии Александром Де Кро - он тоже прибудет в украинскую столицу. 

По сообщениям ряда СМИ, туда отправится и глава итальянского правительства. Джорджа Мелони председательствует на саммите G7 в этом году, который начнётся в Киеве в субботу. Он проводится в онлайн-формате. Но присутствовать на нём лично решил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский тоже примет участие в работе саммита, посвящённого российскому вторжению.

Во вторую его годовщину в пятницу ЕС принял тринадцатый по счёту пакет санкций против Москвы, который включает в себя самую большую группу мер: 194 физических и юридических пополнили санкционный список, насчитывающий более 2000 имён.

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