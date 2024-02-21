Москва подтвердила гибель пилота-перебежчика

By Euronews

Побег россиянина Максима Кузьминова и его сотрудничество с украинской разведкой получили широкую огласку.

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Российские власти фактически подтвердили гибель бежавшего в Украину пилота военного вертолёта Ми-8 Максима Кузьминова. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал Кузьминова "моральным трупом". "В России принято о покойнике или хорошо, или ничего, - заявил он. - Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда планировал свое грязное и страшное преступление".

Первыми о гибели пилота сообщили иностранные СМИ (испанские и итальянские), а затем прокремлёвские издания и военная разведка Украины. Тело, идентифицированное как Максим Кузьминов, было найдено в испанском городе Ла-Вильяхойоса 14 февраля. Мужчину застрелили.

Побег Кузьминова и его сотрудничество с украинской разведкой получили широкую огласку. В августе 2023 года этот российский военный пилот перегнал вертолет Ми-8 (с деталями к самолетам-истребителям на борту) в Украину. Позднее на пресс-конференции он рассказал о подробностях операции, в частности, о том, как получил предложение о перегоне от украинских спецслужб в обмен на гарантии безопасности семье, а также вознаграждение в полмиллиона долларов.

"Те россияне, которые не хотят становиться военными преступниками, пожалуйста, сдавайтесь, переходите на украинскую сторону и защищайте уже собственную честь и совесть, боритесь против путинского режима", - заявил тогда Кузьминов.

Осенью прошлого года офицеры ГУ (бывшего ГРУ) Генштаба ВС РФ в сюжете на телеканале "Россия 1" заявили, что получили приказ о ликвидации Кузьминова, напоминает "Радио Свобода".

Обстоятельства и исполнители гибели Кузьминова расследуются испанской полицией в засекреченном режиме.