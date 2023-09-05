By Euronews

Украинская разведка пообещала выплатить полмиллиона долларов российскому летчику Максиму Кузьминову, который угнал вертолет в Украину. Пилота показали в фильме о спецоперациях ГУР, а затем он дал пресс-конференцию.

Украинская разведка (ГУР) пообещала выплатить полмиллиона долларов пилоту Максиму Кузьминову, который в начале августа посадил российский вертолет Ми-8, перевозивший запчасти для истребителей, в Украине.

РЕКЛАМА

Почему он это сделал — достоверно не известно. ГУР утверждает, что провело спецоперацию под кодовым названием "Синица" и переманило летчика на свою сторону, пообещав ему безопасность, новые документы и денежное вознаграждение. Как писала "Украинская правда" со ссылкой на источники в спецслужбах, кроме Кузьминова на борту находились еще два члена экипажа, которые были убиты в перестрелке.

При этом близкий к Минобороны РФ телеграм-канал Flightbomber в конце августа, вероятно, рассказывая о той же самой ситуации, писал, что экипаж вертолета потерял навигацию, случайно пересек линию фронта, сел на украинском аэродроме, приняв его за российский, и был расстрелян. Командир получил ранения, два члена экипажа погибли. Официально в ведомстве не комментировали ситуацию.

Имя этого командира стало известно лишь накануне, когда украинская разведка выложила в сеть фильм "Сбитые летчики России". В нем рассказывается о спецоперациях ГУР, в том числе и о "Синице". На экране появляется и сам пилот, которого представили Максимом Кузьминовым из 319-го отдельного вертолетного полка армейской авиации РФ, и рассказывает свою версию событий.

Позже летчик еще раз поделился своими мотивами с журналистами:

"Это полное осознание, полное понимание всего того, что происходит. Я для себя решил, что это преступление. Самое жестокое. Я для себя решил, что я просто не буду принимать участие в этом. Как бы то ни было. Да, у меня в России остался самолет. Да, у меня там, в принципе, относительно неплохая зарплата там, две квартиры, почти пенсия. Меня много чего, по сути, держало там. Но сейчас для меня это не важно. Для меня самое основное было — не участвовать в этих преступлениях".

О судьбе двух других членов экипажа Максим Кузьминов говорит так: "Они начали немножко агрессивно себя вести и выбежали из вертолета в сторону границы. Возможно, их ликвидировали".