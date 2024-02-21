Сотни тракторов на улицах Мадрида

Испанские фермеры уже более двух недель протестуют против политики ЕС и требуют мер по смягчению роста производственных затрат

РЕКЛАМА

Испанские фермеры уже более двух недель протестуют против политики ЕС и требуют мер по смягчению роста производственных затрат.

500 тракторов выехали из пяти городов недалеко от Мадрида, что повлияло на движение транспорта в различных частях столичного региона и на подъездах к нему, в самом центре города перекрыты несколько основных дорог

На автомагистрали А-42 между Толедо и Мадридом произошёл инцидент: группа фермеров заблокировала шоссе после того, как Гражданская гвардия отказалась разрешить выезд всем собравшимся.

120 тракторам позволили отправиться в Мадрид, но остальные 200 тракторов оказались заблокированы на дороге. Их водители вступили в столкновение с полицией.

Испанские фермеры осуждают рост производственных затрат, усиление экологических требований со стороны ЕС, усиление бюрократии и наплыв сельскохозяйственного импорта из третьих стран, которые , по их словам , сводят на нет все их труды.

Протесты фермеров недавно прошли во Франции, Бельгии, Нидерландах, Италии и других странах. Европейские аграрии в целом предъявляют своим правительствам схожие требования.